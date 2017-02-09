F-16 для Польши. "Тонна смысла" на угрозу с Востока
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Глобальная безопасность
|
Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com
Появившиеся некоторое время назад сообщения о возможности закупки Польшей 96 дополнительных истребителей F-16 к имеющемуся парку из 48 самолетов этого типа (C/D Block 52) являются отражением большой озабоченности властей этой страны "агрессивными устремлениями России", которые могут не ограничиться Украиной.
На самом деле подобное наращивание боевых возможностей ВВС Польши может иметь "тонну смысла" (а ton of sense), пишет один из западных источников. Покупка бывших в употреблении самолетов будет не так дорого для бюджета, а возможность модернизации, например, оснащение радаром с АФАР и новейшими ракетами воздушного боя AIM-120D, могут предоставить стране весьма серьезный летальный пакет в области ПВО.
Но есть один недостаток - самолеты старой постройки имеют немного эксплуатационного ресурса, что неизбежно потребует новых затрат на их замену через энное количество лет. Однако 144 польских F-16 вместе с ЗРС Patriot будут мощной сдерживающей силой для России. Но и, надо полагать, Россия не будет перманентной угрозой для Европы - она может быть серьезной проблемой на короткий срок, а потом внутренние изменения в этой стране вновь сделают ее предсказуемой демократической страной, не представляющей угрозы для Запада. В таком случае и старые F-16 могут закончить свою службу с исчезновением российской угрозы.
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.12.2016 Южная Корея оснастила F-16 бомбами для поражения бункеров в КНДР
23.09.2016 Грозный российский истребитель Су-35 против американских F-35, F-15 и F-16: кто победит? (The National Interest, США)
21.09.2016 Великий китайский арсенал
05.09.2016 Су-30 начинает и выигрывает
20.07.2016 Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
23.03.2016 Модель «неизбежного»
25.11.2014 Экспортная орбита
31.10.2013 «БАе системз» рассчитывает подписать контракт на модернизацию истребителей KF-16C/D ВВС Республики Корея до конца 2013 года