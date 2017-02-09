F-16 для Польши. "Тонна смысла" на угрозу с Востока



Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com Истребитель F-16 польских ВВС. Источник: www.airrecognition.com

Появившиеся некоторое время назад сообщения о возможности закупки Польшей 96 дополнительных истребителей F-16 к имеющемуся парку из 48 самолетов этого типа (C/D Block 52) являются отражением большой озабоченности властей этой страны "агрессивными устремлениями России", которые могут не ограничиться Украиной.

На самом деле подобное наращивание боевых возможностей ВВС Польши может иметь "тонну смысла" (а ton of sense), пишет один из западных источников. Покупка бывших в употреблении самолетов будет не так дорого для бюджета, а возможность модернизации, например, оснащение радаром с АФАР и новейшими ракетами воздушного боя AIM-120D, могут предоставить стране весьма серьезный летальный пакет в области ПВО.

Но есть один недостаток - самолеты старой постройки имеют немного эксплуатационного ресурса, что неизбежно потребует новых затрат на их замену через энное количество лет. Однако 144 польских F-16 вместе с ЗРС Patriot будут мощной сдерживающей силой для России. Но и, надо полагать, Россия не будет перманентной угрозой для Европы - она может быть серьезной проблемой на короткий срок, а потом внутренние изменения в этой стране вновь сделают ее предсказуемой демократической страной, не представляющей угрозы для Запада. В таком случае и старые F-16 могут закончить свою службу с исчезновением российской угрозы.