ПРО Израиля сбила несколько запущенных с Синая по Эйлату ракет
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Пуск израильской ракеты Tamir системы ПРО Iron Dome в Ашдоде (Ashdod) на перехват ракеты, запущенной из соседнего сектора Газа 11 марта 2012 г. Источник: militaryphotos.net
Израильская противоракетная оборона перехватила несколько ракет, выпущенных с территории принадлежащего Египту Синайского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.
"Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила несколько из них", — отметили военные.
Информации о пострадавших не поступало. Подразделения силовиков приступили к прочесыванию местности.
В курортном городе Эйлат и его окрестностях попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги.
Эйлат не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все атаки до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.
09.02.2017
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