Американские СМИ сообщили о передаче Сирии 50 тактических ракет "Точка"
|
|
Подготовка ракетного комплекса "Точка" к пуску тактической ракеты на военном полигоне "Павенково" в Калининградской области в рамках завершающего этапа боевых учений береговых войск Балтийского флота.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости
В сирийском порту Тартус выгружены около 50 тактических баллистических ракет "Точка", это крупнейшая поставка ударных вооружений из России в Сирию за последнее время. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого Дома.
За минувшие два дня, добавил источник, в сирийской провинции Идлиб были применены две ракеты комплекса "Точка" и четыре ракеты комплекса "Искандер".
"Искандеры" за рубеж не поставлялись (кроме, предположительно, Армении), и об их развертывании в Сирии в составе российской группы войск официально не сообщалось. Однако в 2016 году там несколько раз замечали технику, похожую на боевые машины этого комплекса.
На вооружении сирийской армии имеются 18 пусковых установок комплекса "Точка". Их неоднократно применяли в гражданской войне. Чаще всего, судя по многочисленным фотографиям обломков, использовались ракеты 9М79М, но имеются и свидетельства применения более современных ракет 9М79-1 ("Точка-У").
Комплексы "Точка-У" в данный момент активно снимаются с вооружения российской армии и заменяются в составе отдельных ракетных бригад сухопутных войск комплексами "Искандер".
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.02.2017 Минобороны опровергло удары "Точками" в сирийской провинции Идлиб
10.02.2017 Минобороны опровергло применение комплексов "Точка-У" в Идлибе
20.01.2017 Предложения по модернизации "Искандеров-М" находятся в Минобороны РФ
20.01.2017 Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
01.12.2016 Девятый бригадный комплект ракетных комплексов "Искандер-М"
24.11.2016 "Искандер", "Армата", "Курганец"…
22.11.2016 Машины для бога войны
21.11.2016 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"