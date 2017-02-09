Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американские СМИ сообщили о передаче Сирии 50 тактических ракет "Точка"

10.02.2017 Lenta.ru 97 0
0
Понравилась новость?
 0
РК "Точка"
Подготовка ракетного комплекса "Точка" к пуску тактической ракеты на военном полигоне "Павенково" в Калининградской области в рамках завершающего этапа боевых учений береговых войск Балтийского флота.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

В сирийском порту Тартус выгружены около 50 тактических баллистических ракет "Точка", это крупнейшая поставка ударных вооружений из России в Сирию за последнее время. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей администрации Белого Дома.

За минувшие два дня, добавил источник, в сирийской провинции Идлиб были применены две ракеты комплекса "Точка" и четыре ракеты комплекса "Искандер".

"Искандеры" за рубеж не поставлялись (кроме, предположительно, Армении), и об их развертывании в Сирии в составе российской группы войск официально не сообщалось. Однако в 2016 году там несколько раз замечали технику, похожую на боевые машины этого комплекса.

На вооружении сирийской армии имеются 18 пусковых установок комплекса "Точка". Их неоднократно применяли в гражданской войне. Чаще всего, судя по многочисленным фотографиям обломков, использовались ракеты 9М79М, но имеются и свидетельства применения более современных ракет 9М79-1 ("Точка-У").

Комплексы "Точка-У" в данный момент активно снимаются с вооружения российской армии и заменяются в составе отдельных ракетных бригад сухопутных войск комплексами "Искандер".

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Сирия
США
Продукция
Искандер
Точка-У

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:49
  • 1
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  