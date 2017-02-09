Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корпус морской пехоты США заявил о небоеспособности 60 процентов своей авиации

10.02.2017 Lenta.ru 89 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет F/A-18C Hornet
Атлантический океан (24-е сентября 2014-го года) F/A-18C Hornet, приписанный к 37-й боевой эскадрилье Ragin' Bulls, осуществляет взлет с полетной палубы авианосца Гари С. Труман. (Фото специалиста третьего класса по массовым коммуникациям
Источник: Карл Андерсон (Karl Anderson), ВМС США

Около 60 процентов летательных аппаратов Корпуса морской пехоты (КМП) США небоеспособны. Об этом, как пишет Defense News, заявил заместитель командующего авиацией КМП генерал-лейтенант Джон Дэвис.

Он пояснил, что из 1065 самолетов и вертолетов в воздух на конец декабря 2016 года могли подняться только 439 машин — 41 процент. "Целевое значение на текущий момент — 589, так что нужно еще где-то взять 150 летающих самолетов и вертолетов", — заявил Дэвис.

В частности, как пояснили в корпусе, из 280 ударных самолетов F/A-18 в летном состоянии на конец декабря находились только 72 машины (в сентябре 2016-го — 90).

Заявление — часть продолжающегося давления американских военных на Конгресс. Они требуют ускорить окончательное принятие военного бюджета на 2016/2017 финансовый год. В данный момент деньги временно выделяются на основании так называемых "резолюций о переходящих средствах", которые не позволяют финансировать вооруженные силы полноценно.

6-7 февраля представители разных видов вооруженных сил США уже комментировали сложившуюся обстановку перед членами Конгресса. В частности, СМИ сообщили, что 53 процента списочного состава его авиации не может подняться в воздух (среди них — 62 процента всех ударных палубных самолетов F/A-18).

Армия отметила, что из более чем 50 бригад полностью готовы к боевым действиям только три, остальным при случае потребуются дополнительные тренировки или дооснащение.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 10.02 01:00
  • 18
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  