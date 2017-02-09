Корпус морской пехоты США заявил о небоеспособности 60 процентов своей авиации
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Атлантический океан (24-е сентября 2014-го года) F/A-18C Hornet, приписанный к 37-й боевой эскадрилье Ragin' Bulls, осуществляет взлет с полетной палубы авианосца Гари С. Труман. (Фото специалиста третьего класса по массовым коммуникациям
Источник: Карл Андерсон (Karl Anderson), ВМС США
Около 60 процентов летательных аппаратов Корпуса морской пехоты (КМП) США небоеспособны. Об этом, как пишет Defense News, заявил заместитель командующего авиацией КМП генерал-лейтенант Джон Дэвис.
Он пояснил, что из 1065 самолетов и вертолетов в воздух на конец декабря 2016 года могли подняться только 439 машин — 41 процент. "Целевое значение на текущий момент — 589, так что нужно еще где-то взять 150 летающих самолетов и вертолетов", — заявил Дэвис.
В частности, как пояснили в корпусе, из 280 ударных самолетов F/A-18 в летном состоянии на конец декабря находились только 72 машины (в сентябре 2016-го — 90).
Заявление — часть продолжающегося давления американских военных на Конгресс. Они требуют ускорить окончательное принятие военного бюджета на 2016/2017 финансовый год. В данный момент деньги временно выделяются на основании так называемых "резолюций о переходящих средствах", которые не позволяют финансировать вооруженные силы полноценно.
6-7 февраля представители разных видов вооруженных сил США уже комментировали сложившуюся обстановку перед членами Конгресса. В частности, СМИ сообщили, что 53 процента списочного состава его авиации не может подняться в воздух (среди них — 62 процента всех ударных палубных самолетов F/A-18).
Армия отметила, что из более чем 50 бригад полностью готовы к боевым действиям только три, остальным при случае потребуются дополнительные тренировки или дооснащение.
09.02.2017
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