Корпус морской пехоты США заявил о небоеспособности 60 процентов своей авиации



Атлантический океан (24-е сентября 2014-го года) F/A-18C Hornet, приписанный к 37-й боевой эскадрилье Ragin' Bulls, осуществляет взлет с полетной палубы авианосца Гари С. Труман. (Фото специалиста третьего класса по массовым коммуникациям

Источник: Карл Андерсон (Karl Anderson), ВМС США Атлантический океан (24-е сентября 2014-го года) F/A-18C Hornet, приписанный к 37-й боевой эскадрилье Ragin' Bulls, осуществляет взлет с полетной палубы авианосца Гари С. Труман. (Фото специалиста третьего класса по массовым коммуникациямИсточник: Карл Андерсон (Karl Anderson), ВМС США

Около 60 процентов летательных аппаратов Корпуса морской пехоты (КМП) США небоеспособны. Об этом, как пишет Defense News, заявил заместитель командующего авиацией КМП генерал-лейтенант Джон Дэвис.

Он пояснил, что из 1065 самолетов и вертолетов в воздух на конец декабря 2016 года могли подняться только 439 машин — 41 процент. "Целевое значение на текущий момент — 589, так что нужно еще где-то взять 150 летающих самолетов и вертолетов", — заявил Дэвис.

В частности, как пояснили в корпусе, из 280 ударных самолетов F/A-18 в летном состоянии на конец декабря находились только 72 машины (в сентябре 2016-го — 90).

Заявление — часть продолжающегося давления американских военных на Конгресс. Они требуют ускорить окончательное принятие военного бюджета на 2016/2017 финансовый год. В данный момент деньги временно выделяются на основании так называемых "резолюций о переходящих средствах", которые не позволяют финансировать вооруженные силы полноценно.

6-7 февраля представители разных видов вооруженных сил США уже комментировали сложившуюся обстановку перед членами Конгресса. В частности, СМИ сообщили, что 53 процента списочного состава его авиации не может подняться в воздух (среди них — 62 процента всех ударных палубных самолетов F/A-18).

Армия отметила, что из более чем 50 бригад полностью готовы к боевым действиям только три, остальным при случае потребуются дополнительные тренировки или дооснащение.