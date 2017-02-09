Американский флот пожаловался на избыток обязанностей при малой численности
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USS Theodore Roosevelt (CVN 71). Источник: nice-cool-pics.com
Американский флот сейчас слишком мал, чтобы по-прежнему эффективно решать те задачи, которые перед ним ставятся. Об этом, как пишет портал Военно-морского института США (USNI), заявил заместитель главкома ВМС США адмирал Билл Моран, выступая перед членами сенатского комитета по делам вооруженных сил.
На данный момент, как отмечается в публикации, флот США насчитывает 275 кораблей и 322 тысячи человек личного состава. Моран указал на то, что еще в 2001 году кораблей было 316, а людей на флоте — более 400 тысяч. По некоторым направлениям, сообщил адмирал, заявки региональных командований на технику и людей можно закрыть только на 40 процентов.
"Флот меньшего, чем ранее, размера, вынужденный работать в прежнем темпе, неизбежно выматывается. Работы все больше, и мы вынуждены слишком многого требовать от наших моряков и гражданских специалистов", — заявил Моран.
Осенью 2016 года Дональд Трамп, участвуя в президентской кампании, заявил, что доведет численность кораблей ВМС США до 350 единиц.
Американские военные в последние дни усилили публичную активность, связанную с давлением на парламент. Причина в том, что в текущем финансовом году, стартовавшем 1 октября 2016 года, Пентагон по-прежнему живет без окончательно утвержденного бюджета. В данный момент деньги выделяются по так называемым резолюциям о переходящих средствах, с помощью которых невозможно закрыть все направления. Окончательную версию военного бюджета на 2016/2017 год должны принять до 25 апреля.
09.02.2017
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