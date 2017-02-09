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Свыше двух десятков танков Т-72Б3 поступили на вооружение в Подмосковье

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 112 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3
Источник: Army Recognition

Первые боевые стрельбы пройдут в конце февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 20 танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступили в танковое объединение Западного военного округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба округа.

"Первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Первые боевые стрельбы из них пройдут в конце февраля.

Отличительными особенностями новых танков в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель, превосходящий старый на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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