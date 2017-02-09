Самолет в США опасно сблизился с бортом Трампа



Дональд Трамп

Источник: AP Photo/ Evan Vucci Дональд ТрампИсточник: AP Photo/ Evan Vucci

Администрация США проводит расследование по факту сближения воздушного судна с Boeing-747 президента США Дональда Трампа, произошедшего в пятницу, 3 февраля, над Флоридой.

Инцидент произошел, когда американский лидер направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные. Самолет, летевший параллельно президентскому борту, нарушил минимальную необходимую дистанцию в 5,5 км, сообщает телеканал ABC.

По словам одного из источников, экипажи самолетов смогли «войти в визуальный контакт». Однако другой источник уточняет, что риска столкновения не было, пишет «Ридус».