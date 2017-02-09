Самолет в США опасно сблизился с бортом Трампа
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci
Администрация США проводит расследование по факту сближения воздушного судна с Boeing-747 президента США Дональда Трампа, произошедшего в пятницу, 3 февраля, над Флоридой.
Инцидент произошел, когда американский лидер направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные. Самолет, летевший параллельно президентскому борту, нарушил минимальную необходимую дистанцию в 5,5 км, сообщает телеканал ABC.
По словам одного из источников, экипажи самолетов смогли «войти в визуальный контакт». Однако другой источник уточняет, что риска столкновения не было, пишет «Ридус».
09.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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