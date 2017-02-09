Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 93 0
0
Понравилась новость?
 0
МиГ-29К
Взлет истребителя МиГ-29К с борта авианосца "Адмирал Кузнецов"
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев назвал поход корабельной авианесущей группы в Средиземное море "особой страницей в боевой летописи ВМФ"

АВИАНОСЕЦ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ" (Североморск), 9 февраля. / ТАСС/. Авианосная корабельная группа ВМФ России успешно действовала в Сирии в воздухе, над водой и под водой, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

"Летопись российского флота видела и маленькие, и большие победы, но я уверен в том, что поход корабельной авианесущей группы - особая страница в боевой летописи ВМФ. В боевых действиях против террористов вами были продемонстрированы сплоченность, мужество, целеустремленность и верность Андреевскому флагу. Каждая миля пройденного пути была использована с максимальной эффективностью. Личный состав корабельной авианесущей группировки успешно действовал во всех средах - в воздухе, над водой и под водой", - сказал он на торжественной церемонии встречи, которая проходит на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Опыт учтут при проектировании новых кораблей

Королев также сообщил, что опыт сирийского похода авианосца "Адмирал Кузнецов" и других кораблей группировки Военно-морского флота России будет учтен при проектировании и строительстве новых кораблей.

"При проектировании новых кораблей мы будем учитывать - и эта работа уже ведется - все, что связано именно с этим походом, с применением боевой авиации и непосредственно корабельной авиационной группы", - сказал он.

При создании новых кораблей и судов будет также учтены "все виды охраны и обороны авианосной группировки в море", добавил главком.

Сирийский поход

Авианосная группа, в состав которой вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения вышли в поход 15 октября 2016 года. Первого ноября министр обороны доложил о ее прибытии в Средиземное море. За два месяца работы авиация "Кузнецова" выполнила 420 боевых вылетов (из них 117 ночью), было уничтожено более 1 тыс. объектов террористов.

В среду в Североморск вернулись "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", сейчас они стоят на рейде в Кольском заливе. Ранее с авианосца перелетели на аэродром базирования самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27. "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в декабре, БПК "Североморск" сейчас продолжает нести боевую вахту в Аравийском море и Индийском океане.

Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
Су-33
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:49
  • 1
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  