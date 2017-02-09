Автомат для "Ратника" выберут в конце 2017 года



Военнослужащие сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"

Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Военнослужащие сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Штатный автомат для российской экипировки солдата будущего "Ратник" будет выбран в конце 2017 года, заявил в четверг РИА Новости директор предприятия-разработчика экипировки - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.

Ранее гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил журналистам, что автомат для "Ратника" должен быть определен осенью 2016 года.

"Продолжается опытная войсковая эксплуатация автоматов АК-12, АК 103-3 (разработки концерна "Калашников" - ред), А 545, А 762 (разработки завода имени Дегтярева). Принятие решения ожидается в конце 2017 года", - сказал Семизоров.

Как заявлял заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, автомат для "Ратника" должен был быть определен в ходе опытной эксплуатации, проходившей во всех четырех военных округах страны в течение 2016 года.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ будут обеспечены данными комплексами.