Рогозин считает, что Росгвардия должна быть "вооружена до зубов"



Дмитрий Рогозин

Источник: Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании Научно-технического совета Росгвардии заявил, что ведомство должно быть "вооружено до зубов".

"У Военно-промышленной комиссии особое отношение к войскам Росгвардии… Это объясняется теми задачами, которые приходится решать; Особое отношение также определяется еще и тем, что в отличие от традиционных армий или государств, имеющих свою бюрократию, у террористов нет никаких бюрократических проблем с тем, чтобы быстро учиться и осваивать самые современные методы", - сказал Рогозин.

По его словам, чтобы противостоять террористической угрозе, необходимо "все время быть на шаг впереди", в том числе в плане развития вооружения и техники.

По мнению Рогозина, "Росгвардия должна быть вооружена до зубов", но ее оружие должно быть "избирательным", чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения. Он отметил, что это важнейшая задача, которая должна быть решена Росгвардией совместно с военными учеными и конструкторами.

Вице-премьер указал, что развитие системы вооружения, военной и специальной техники - это вопрос, который требует постоянного внимания и постоянных изменений. В этом плане "вызов брошен", и таким образом формируется работа конструкторов российского ОПК, которая должна быть сосредоточена на восполнение пробелов в военно-техническом оснащении и вооружении для Росгвардии.