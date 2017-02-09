Поход "Кузнецова" показал способность ВМФ действовать в составе группировок



Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016

Источник: Пресс-служба Северного флота Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016Источник: Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поход корабельной авианосной группы Северного флота к берегам Сирии показал способность Военно-морского флота (ВМФ) России действовать в составе различных группировок, заявил в четверг главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в ходе митинга на борту "Адмирала Кузнецова".

Королев прибыл на борт тяжелого авианосного крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию и вручить награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы. В торжественной церемонии принимают участие командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов, представители администрации Мурманской области и города Североморска.

"Личный состав корабельной ударной авианосной группы успешно действовал во всех средах - в воздухе, над водой и под водой. Если говорить о серьезном уроне врагу, о том бесценном опыте, который приобрели наши морские летчики, то я бы хотел сказать, что это стало важным аргументом для ответа скептикам, которые подвергали сомнению боеспособность и боеготовность ВМФ России. По результатам похода, как и положено, будут подведены итоги. Но самый важный итог у вас уже есть. Это признательность и уважение народа. Поход корабельной авианосной группы показал важность и актуальность морской доктрины государства. Применение в дальних районах, в океанских районах наших группировок еще раз подтвердило способность действовать ВМФ как самостоятельно в составе этих группировок, совместно в составе межфлотских группировок и, особенно, во взаимодействии с межвидовыми группировками, в первую очередь - с группировкой Воздушно-космических сил", - сказал главком ВМФ России.

Пятнадцатого октября 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с ТАРКР "Петр Великий" в составе ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).