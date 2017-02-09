Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Поход "Кузнецова" показал способность ВМФ действовать в составе группировок

10.02.2017 РИА Новости 75 0
0
Понравилась новость?
 0
Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 Северного флота в море. 15.10.2016
Источник: Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Поход корабельной авианосной группы Северного флота к берегам Сирии показал способность Военно-морского флота (ВМФ) России действовать в составе различных группировок, заявил в четверг главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в ходе митинга на борту "Адмирала Кузнецова".

Королев прибыл на борт тяжелого авианосного крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию и вручить награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы. В торжественной церемонии принимают участие командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов, представители администрации Мурманской области и города Североморска.

"Личный состав корабельной ударной авианосной группы успешно действовал во всех средах - в воздухе, над водой и под водой. Если говорить о серьезном уроне врагу, о том бесценном опыте, который приобрели наши морские летчики, то я бы хотел сказать, что это стало важным аргументом для ответа скептикам, которые подвергали сомнению боеспособность и боеготовность ВМФ России. По результатам похода, как и положено, будут подведены итоги. Но самый важный итог у вас уже есть. Это признательность и уважение народа. Поход корабельной авианосной группы показал важность и актуальность морской доктрины государства. Применение в дальних районах, в океанских районах наших группировок еще раз подтвердило способность действовать ВМФ как самостоятельно в составе этих группировок, совместно в составе межфлотских группировок и, особенно, во взаимодействии с межвидовыми группировками, в первую очередь - с группировкой Воздушно-космических сил", - сказал главком ВМФ России.

Пятнадцатого октября 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с ТАРКР "Петр Великий" в составе ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
СФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 10.02 01:00
  • 18
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  