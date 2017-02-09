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Опыт похода "Адмирала Кузнецова" внесет корректировку в подготовку ВМФ

10.02.2017 РИА Новости 96 0
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Адмирал Кузнецов
Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в Североморске
Источник: Сергей Ещенко / РИА Новости

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Опыт дальнего похода в Сирию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" будет тщательно изучен и станет основой для формирования новых подходов к боевой подготовке Военно-морского флота России, заявил в четверг в ходе митинга на борту авианосца главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ и в среду встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Ранее на рейдовые бочки встал тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий". Авиакрыло "Адмирала Кузнецова" прибыло на аэродром базирования 3 февраля - самолеты Су-33 и МиГ-29К, вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27 перелетели в Североморск с палубы авианосца.

"Хотел бы подчеркнуть, что отдельные выводы, сделанные после дальнего похода, будут положены в программу обучения в наших военно-морских заведениях. Конечно же, тактика действий будет изучена, и мы учтем ее в ходе формирования новых подходов к действиям ВМФ в современных условиях военно-политической обстановки", - сказал Королев.

Главком отметил, что благодаря полученному в ходе дальнего похода "Адмирала Кузнецова" опыту, командование ВМФ скорректирует как подготовку и действия отдельных кораблей, так и действия корабельных группировок ВМФ, в том числе в составе межвидовых сил.

"Без всякого сомнения, опыт нашего похода будут изучать, и историки и конечно это будет отдельной страницей в истории военно-морского искусства военно-морского флота России", - подчеркнул адмирал.

15 октября 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с ТАРКР "Петр Великий" в составе ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. С кораблей КУГ СФ по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

09.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
Су-33
Проекты
Авианосец

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