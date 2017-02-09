В Росгвардии оценили перспективы технического развития войск и вооружений
|
|
Виктор Золотов
Источник: rosgvard.ru
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Перспективы технического развития войск и вооружения Росгвардии оцениваются как положительные, сообщил журналистам главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
"Сегодня в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии мы с вами можем наблюдать выставку вооружений и специальной техники. Перспективы технического развития и вооружения Росгавардии можно оценить как положительные", - сказал Золотов.
На выставке, по его словам, представлены около 50 ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России, которые представили свыше 300 своих разработок.
"Наш приоритет это оснащение войск Росгвардии отечественной продукцией", - подчеркнул генерал. Он уточнил, что научно-технический совет создан для координации действий в области технического оснащения войск новыми высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые должны стать эффективным механизмом реализации намеченных планов по развитию войск.
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.02.2017 Российские производители представят варианты новой формы Росгвардии
10.02.2017 Рогозин считает, что Росгвардия должна быть "вооружена до зубов"
10.02.2017 Росгвардия решила провести собственный оружейный салон
10.02.2017 Фонд перспективных исследований и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии
10.02.2017 Росгвардия отдает предпочтение отечественной оборонной продукции
10.02.2017 Для Росгвардии разработают специальное высокоточное и нелетальное оружие
10.02.2017 "Известия": Росгвардия проведет собственный военный салон в Подмосковье
09.02.2017 В Росгвардии изучают принципы действия европейских стран при терактах