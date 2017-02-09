В Росгвардии оценили перспективы технического развития войск и вооружений



Виктор Золотов

Источник: rosgvard.ru Виктор ЗолотовИсточник: rosgvard.ru

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Перспективы технического развития войск и вооружения Росгвардии оцениваются как положительные, сообщил журналистам главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

"Сегодня в рамках первого заседания Научно-технического совета Росгвардии мы с вами можем наблюдать выставку вооружений и специальной техники. Перспективы технического развития и вооружения Росгавардии можно оценить как положительные", - сказал Золотов.

На выставке, по его словам, представлены около 50 ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России, которые представили свыше 300 своих разработок.

"Наш приоритет это оснащение войск Росгвардии отечественной продукцией", - подчеркнул генерал. Он уточнил, что научно-технический совет создан для координации действий в области технического оснащения войск новыми высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые должны стать эффективным механизмом реализации намеченных планов по развитию войск.