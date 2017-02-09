Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в выставке "Аэро Индия-2017"



Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Источник: ТАСС Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"Источник: ТАСС

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной авиационно-космической выставке "Аэро Индия-2017", которая пройдет в Бангалоре с 14 по 18 февраля, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"На объединенном стенде концерна свою продукцию представят семь дочерних обществ: ПАО "НПО "Алмаз", АО "ИЭМЗ "Купол", АО "УМЗ", АО "ВНИИРА", АО "ГПТП "Гранит", ПАО "НПО "Стрела", ПАО "Радиофизика". Помимо всемирно известных зенитных ракетных систем большой дальности, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности, ЗРК морского базирования, концерн продемонстрирует передовые автоматизированные системы управления, комплекс ремонтно-диагностического оборудования "Редиком", радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства и наземной разведки", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что продукция гражданского назначения будет представлена изделиями АО "ВНИИРА" - производителя систем и комплексов организации воздушного движения.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как основной российский разработчик и производитель систем, средств и комплексов ПВО, обеспечивающий их полный жизненный цикл от разработки до утилизации, на выставке "Аэро Индия-2017" сделает акцент на модернизации и ремонте профильной продукции военного назначения, распространенной в Юго-Восточной Азии. Так, АО "ИЭМЗ "Купол" представит программу модернизации ЗРК "ОСА-АКМ" до уровня ЗРК "ОСА-АКМ1", а АО "УМЗ" - модернизацию зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) "Тунгуска" до уровня ЗПРК "Тунгуска М1" и зенитной самоходной установки (ЗСУ) "Шилка" до уровня ЗСУ "Шилка М4". Концерн также имеет право на осуществление обучения иностранных специалистов проведению таких работ, - сказал заместитель генерального директора концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого цитирует пресс-служба компании.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.