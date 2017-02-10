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МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США

10.02.2017 Ведомости 136 1
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NSF
Центральный командный пункт американского объекта противоракетной обороны Naval Support Facility (NSF) Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) на этапе наладочных испытаний. Май 2015 года
Источник: US Missile Defence Agency (via Jane's)

Москва считает Румынию угрозой после появления в стране элементов противоракетной обороны США. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Александр Боцан-Харченко.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», – сказал Боцан-Харченко в интервью «Интерфаксу».

По его словам, «все эти решения… направлены в первую очередь против России». «При этом у нас есть основы для сотрудничества... И мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки конструктивно взаимодействовать», – добавил дипломат.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Ведомости
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
akex
86
№1
10.02.2017 02:46
Так и есть. Страна находящаяся у границ РФ и имеющая на своей территории системы ПРО является угрозой РФ,тем более что с этих пусковых установок возможен запуск крылатых ракет Томагавк в сторону РФ,в том числе с ядерным зарядом,которые США сейчас активно размещают в странах восточной Европы.
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