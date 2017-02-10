МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США



Центральный командный пункт американского объекта противоракетной обороны Naval Support Facility (NSF) Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) на этапе наладочных испытаний. Май 2015 года

Источник: US Missile Defence Agency (via Jane's) Центральный командный пункт американского объекта противоракетной обороны Naval Support Facility (NSF) Aegis Ashore в Девеселу (Румыния) на этапе наладочных испытаний. Май 2015 годаИсточник: US Missile Defence Agency (via Jane's)

Москва считает Румынию угрозой после появления в стране элементов противоракетной обороны США. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Александр Боцан-Харченко.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», – сказал Боцан-Харченко в интервью «Интерфаксу».

По его словам, «все эти решения… направлены в первую очередь против России». «При этом у нас есть основы для сотрудничества... И мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки конструктивно взаимодействовать», – добавил дипломат.