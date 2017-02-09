Эксперт рассказал о значении похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии



Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Боевое применение тяжелого авианосного крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии требует глубокого компетентного анализа для совершенствования подготовки экипажей кораблей и палубных летчиков к боевой службе, а также организации системной боевой подготовки Военно-морского флота (ВМФ) России в целом.

Такое мнение высказал РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Министерство обороны РФ сообщило, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в четверг прибудет на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию и вручить награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы. В торжественной церемонии примут участие командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Николай Евменов, представители администрации Мурманской области и города Североморска.

Российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ и в среду встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Ранее на рейдовые бочки встал тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий". Авиакрыло "Адмирала Кузнецова" прибыло на аэродром базирования 3 февраля - самолеты Су-33 и МиГ-29К, вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27 перелетели в Североморск с палубы авианосца.

"Задачи командующему Северным флотом были поставлены: выделить силы - боевые корабли и вспомогательные суда, которые обеспечили корабельную ударную группу продовольствием и топливом. В конечном итоге задача выполнена. Цена потерь - минимальная. Идет война. Корабли - и "Петр Великий", и "Адмирал Кузнецов" - могли быть атакованы. Ничего этого не было. Мы отделались материальными потерями, избежав людских. Из любого похода необходимо сделать правильные выводы. При этом не искать виновных, а выслушать летчиков, моряков, проанализировать, дать объективную оценку и наладить системную плановую боевую подготовку флотов и ВМФ России в целом", - сказал Валуев.

Он полагает, что по итогам боевого применения российских кораблей и морской авиации в рамках боевых действий против международных террористов в Сирии необходимо провести научно-практическую конференцию с участием ветеранов-военачальников, обладающих опытом организации системной боевой подготовки оперативно-стратегических объединений, всестороннего обеспечения деятельности ВМФ СССР и России.

"Это не только мое мнение. Очень многие опытные адмиралы - бывшие командующие флотами, главнокомандующие ВМФ - анализируют ситуацию и готовы под эгидой действующих военачальников провести конференцию, где высказать пожелания и замечания, которые помогут в дальнейшем избежать ошибок в организации боевой подготовки и боевого применения ВМФ России", - заключил адмирал.

15 октября 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с ТАРКР "Петр Великий" в составе ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. С кораблей КУГ СФ по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

В результате авиационных инцидентов в Средиземном море были потеряны два палубных истребителя: в ноябре 2016 года в воду упал вылетевший с авианосца МиГ-29К, а в декабре после неудачной посадки на его палубу утонул Су-33. Летчики не пострадали; ТАВКР поврежден не был.

Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 6 января сообщил о выполнении поставленных задач и возвращении КУГ во главе с "Петром Великим" и "Адмиралом Кузнецовым" в пункт постоянного базирования.

За время дальнего похода российские боевые корабли и суда обеспечения прошли около 18 тысяч морских миль.

Вооруженное противоборство продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам запрещенных в РФ и ряде государств мира международных террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ) и "Джебхат ан-Нусра" (в 2016 году переименована в "Джебхат Фатах аш-Шам") в Сирии.