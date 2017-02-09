Главком ВМФ вручит награды на борту "Адмирала Кузнецова"



Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в Североморске

Источник: Сергей Ещенко / РИА Новости Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в СевероморскеИсточник: Сергей Ещенко / РИА Новости

СЕВЕРОМОРСК, 9 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев прибудет в четверг на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию и вручить награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, прибывшей накануне на рейд Североморска", - сообщили в российском военном ведомстве.

Главком ВМФ Владимир Королев и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов прибудут на борт "Адмирала Кузнецова" на катере.

"В ходе церемонии на борту крейсера главком ВМФ вручит государственные награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы, успешно выполнившим задачи в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирии", - отметили в Минобороны РФ.