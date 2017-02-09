Представители главкомата ВМФ России встретят авианосец "Адмирал Кузнецов"



Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.

Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экипаж тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", участвовавший в боевой операции против международных террористов в Сирии, в четверг торжественно встретят в Североморске представители главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России, командования Северного флота (СФ), администрации Мурманской области и города Североморска, сообщило накануне события министерство обороны РФ.

ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ и в среду встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Ранее на рейдовые бочки встал тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий", который приветствовал идущий авианосец залпами из салютной установки. От причального фронта торжественный салют дал эсминец "Адмирал Ушаков". Авиакрыло "Адмирала Кузнецова" прибыло на аэродром базирования 3 февраля - самолеты Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27 совершили перелет в Североморск с палубы авианосца.

"Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования СФ, администрации Мурманской области и Североморска", - сказано в сообщении. Также добавляется, что морякам по старой традиции вручат жареных поросят.

В сообщении отмечено, что за время дальнего похода российские боевые корабли и суда обеспечения прошли около 18 тысяч морских миль.

Корабельная ударная группа (КУГ) СФ в составе ТАРКР "Петр Великий", ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также судов обеспечения 15 октября 2016 года вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря.

С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР). На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября прошлого года было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. С кораблей КУГ СФ по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.

В результате авиационных инцидентов в Средиземном море были потеряны два палубных истребителя: в ноябре после вылета с авианосца в воду упал МиГ-29К, а в декабре при посадке на его палубу потерпел крушение Су-33. Летчики не пострадали, ТАВКР поврежден не был.

Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 6 января сообщил о выполнении поставленных задач и возвращении КУГ во главе с "Петром Великим" и "Адмиралом Кузнецовым" в пункт постоянного базирования.

Вооруженное противоборство продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам запрещенных в РФ и ряде государств мира международных террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ) и "Джебхат ан-Нусра" (в 2016 году переименована в "Джебхат Фатах аш-Шам") в Сирии.