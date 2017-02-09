СМИ: эксперты задумались над содержанием возможного послания землян к инопланетянам
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК, Космонавтика + Образование
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Источник: © EPA/JIM LO SCALZO
Отмечается, что отправка изображения была бы наилучшим из возможных вариантов
НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Проект Breakthrough дал толчок дискуссиям в научной среде по вопросу о том, каково должно быть послание инопланетянам. Как сообщила в среду телекомпания NBC, такое мнение высказал директор программы Пит Ворден, бывший руководитель исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА).
"Нам хорошо известно о спорах, - отметил он. - В группе консультантов очень активно высказываются по этому вопросу. Это очень полезный опыт для того, чтобы начать размышлять о том, что отвечать. Каков должен ответ? Как наилучшим образом представить людей Земли? Это проблема для всего человечества, вне зависимости от того, что именно мы направим в космос".
Как отметила телекомпания, члены консультативной группы считают, что отправка изображения была бы наилучшим из возможных вариантов.
Кроме того, по словам Вордена, на повестке дня стоят и другие вопросы: "Если посылать одно или несколько изображений, то каким образом его лучше всего закодировать с тем, чтобы оно поддавалось расшифровке?".
Команда экспертов проекта будет работать над этими вопросами, в том числе над тем, каким образом передавать изображения, предназначенные для инопланетян, - с помощью радио или же с помощью лазера, как обеспечить высокое качество передачи, чтобы оно не было искажено помехами, какую длину волны использовать, следует ли направлять послание в широком спектре частот, сколько раз его повторять, как часто, и еще множество других технических деталей.
Проект Breakthrough Message российского бизнесмена Юрия Мильнера и известного британского космолога Стивена Хокинга - это глобальное соревнование по формулировке цифровых сообщений, которые могли бы описать Землю на языке, понятном для внеземной цивилизации.
Другой проект - Breakthrough Listen - нацелен на то, чтобы при помощи самых мощных телескопов на Земле, объединенных в масштабную компьютерную систему, вести поиск сигналов от внеземных цивилизаций, "прослушивая" огромное пространство, включая Млечный путь и близкие к нему галактики.
Планировалось, что в проекте будут задействованы, в частности, крупнейший в мире параболический радиотелескоп Грин-Бэнк, расположенный в США и телескоп из обсерватории Паркса в Австралии. Инициатива рассчитана на 10 лет.
Еще одна инициатива Мильнера и Хокинга - Breakthrough Starshot - нацелена на то, чтобы достичь далеких звезд с помощью космических аппаратов очень малых размеров.
Попытки отправить сигналы в открытый космос уже предпринимались, напомнила телекомпания. Так, в 2008 году НАСА по случаю своего 50-летия организовала трансляцию в направлении Полярной звезды песни Across the Universe группы The Beatles. В том же году были направлены изображения и послания к экзопланете в планетной системе звезды Глизе 581с, находящейся на расстоянии 20 световых лет от Солнечной системы.
В октябре прошлого года Европейское космическое агентство послало в направлении Полярной звезды 3775 текстовых посланий. После этого, по данным NBC, "несколько известных ученых подписали заявление с предостережением относительно дальнейших усилий в этом направлении, по крайней мере до тех пор, пока не будет выработано какое-то международное соглашение".
09.02.2017
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