Подготовка к новому пуску началась на космодроме Восточный



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Пуск ракеты намечен на вторую половину 2017 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФГУП "ЦЭНКИ" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") начали монтаж оборудования для обеспечения нового пуска с космодрома Восточный в Амурской области, говорится в сообщении на сайте ЦЭНКИ.

"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" начали монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат" в сооружениях стартового и технического комплексов космодрома Восточный. Оборудование изготовлено НПО им. С. А. Лавочкина, оно устанавливается в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса", - указано в пресс-релизе.

Завершить монтаж и пуско-наладочные работы планируется до конца апреля. Далее, согласно технологии, будут проведены автономные и комплексные испытания. Источник на космодроме уточнил, что пуск ракеты намечен на вторую половину 2017 года.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи будущего наукограда Циолковский. Строительство, начавшееся в 2012 году, заняло менее четырех лет: в апреле 2016 года с космодрома был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников.

Восточный позволит обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.