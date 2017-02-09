"Алмаз-Антей" покажет на выставке "Аэро Индия" ЗРК и системы управления
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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
В частности, концерн продемонстрирует зенитные ракетные системы большой дальности, ЗРК средней и малой дальности, ЗРК морского базирования и комплекс ремонтно-диагностического оборудования "Редиком"
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" примет участие в Международной авиационно-космической выставке "Аэро Индия - 2017", которая пройдет в Бангалоре с 14 по 18 февраля. На объединенном стенде концерна свою продукцию представят семь дочерних предприятий - ПАО "НПО "Алмаз", АО "ИЭМЗ "Купол", АО "УМЗ", АО "ВНИИРА", АО "ГПТП "Гранит", ПАО "НПО "Стрела", ПАО "Радиофизика", сообщили в пресс-службе концерна.
"Помимо всемирно известных зенитных ракетных систем большой дальности, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней и малой дальности, ЗРК морского базирования, концерн продемонстрирует передовые автоматизированные системы управления, комплекс ремонтно-диагностического оборудования "Редиком", радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства и наземной разведки", - сказали в "Алмаз-Антее".
"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке "Аэро Индия-2017" сделает акцент на модернизации и ремонте профильной продукции военного назначения, распространенной в Юго-Восточной Азии. Так, АО "ИЭМЗ "Купол" представит программу модернизации ЗРК "ОСА-АКМ" до уровня ЗРК "ОСА- АКМ1", а АО "УМЗ" - модернизацию зенитного пушечно- ракетного комплекса (ЗРПК) "Тунгуска" до уровня ЗПРК "Тунгуска М1" и зенитной самоходной установки (ЗСУ) "Шилка" до уровня ЗСУ "Шилка М4", - рассказал заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
Он уточнил, что концерн также имеет право на осуществление обучения иностранных специалистов проведению таких работ.
Продукция гражданского назначения будет представлена изделиями АО "ВНИИРА" - производителя систем и комплексов организации воздушного движения.
09.02.2017
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