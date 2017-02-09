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Фонд перспективных исследований и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 88 0
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Андрей Григорьев
Андрей Григорьев
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что подписание соглашения крайне важно, так как у Фонда есть свои возможности и бюджетное финансирование

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований и Росгвардия подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили глава фонда Андрей Григорьев и главком войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина было начато формирование Совета главных конструкторов сухопутной составляющей войск (ВДВ, сухопутные войска, морская пехота, Росгвардия).

"Я даю поручение руководителю недавно сформированного Совета главных конструкторов сухопутной составляющей сосредоточить свое особое внимание на разработке специфических средств вооруженной борьбы, которые должны быть поставлены на вооружение Росгвардии", - сказал он, подчеркнув, что подписание соглашения между Росгвардией и ФПИ крайне важно, так как у Фонда есть свои возможности и бюджетное финансирование, позволяющее вырабатывать средства избирательного воздействия на агрессора.

Как отметил на заседании научно-технического совета Росгвардии Рогозин, в присутствии которого было подписано соглашение, особую важность разработка специальных вооружений для этой силовой структуры приобретает на фоне того, что Росгвардия отвечает за эффективную борьбу с террористической угрозой. По его словам, особое отношение определяется еще и тем, что террористы, в отличие от традиционных армий, не имеют никаких бюрократических проблем для того, чтобы быстро осваивать самые прогрессивные методы подрывной работы.

"Именно поэтому, чтобы противостоять террористической угрозе, необходимо быть на шаг впереди, то есть развитие системы вооружений, военной и специальной техники для тех, кто борется с террористами, борется с подрывным движением внутри страны, - это вопрос, который требует постоянного внимания, постоянных изменений, - подчеркнул зампред правительства. - В этом плане мы прекрасно понимаем, что вызов брошен".

Он уточнил, что весь конструкторский и инженерный потенциал России будет брошен на эту работу и должен будет сосредоточиться на восполнение пробела в научно-техническом сопровождении, вооружении, военной техники войск для войск Росгвардии. "Важно здесь соответствовать той формуле, которая всегда отличала русское оружие: это грамотное гармоничное сочетание цены и качества", - подчеркнул Рогозин.

Он сообщил, что через несколько дней будет проведено заседание ВПК, на котором обсудят вопросы вооружения Росгвардии.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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