Около 20 самолетов "напали" на Москву в рамках внезапной проверки ВКС РФ



Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.

Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В воздух были подняты истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 20 разных самолетов, в том числе истребители Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщики Су-34, выполнили роль воздушных целей в рамках проверки системы ПВО Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки авиация Воздушно-космических сил принимала участие в проверке противовоздушной обороны соединений ВКС в Московской зоне ответственности. В воздух были подняты около 20 разнотипных самолетов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52, которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений", - говорится в сообщении.

Система противовоздушной обороны Москвы засекла стратегические бомбардировщики условного противника на подлете к столице.

"Самолеты дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 - выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, что затрудняло их обнаружение и условное уничтожение", - говорится в сообщении.

Самолеты должны были подлететь к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Их полеты были зафиксированы воздушными и наземными средствами объективного контроля.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.