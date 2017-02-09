Около 20 самолетов "напали" на Москву в рамках внезапной проверки ВКС РФ
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
|
Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В воздух были подняты истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Около 20 разных самолетов, в том числе истребители Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщики Су-34, выполнили роль воздушных целей в рамках проверки системы ПВО Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки авиация Воздушно-космических сил принимала участие в проверке противовоздушной обороны соединений ВКС в Московской зоне ответственности. В воздух были подняты около 20 разнотипных самолетов, включая истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26, Ан-12, вертолеты Ми-8, Ка-52, которые для подразделений ПВО являлись контрольными целями и действовали с разных направлений", - говорится в сообщении.
Система противовоздушной обороны Москвы засекла стратегические бомбардировщики условного противника на подлете к столице.
"Самолеты дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 - выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, что затрудняло их обнаружение и условное уничтожение", - говорится в сообщении.
Самолеты должны были подлететь к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Их полеты были зафиксированы воздушными и наземными средствами объективного контроля.
Внезапная проверка боевой готовности Воздушно- космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.02.2017 Авиация ВКС проверила московскую систему ПВО
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
12.03.2013 Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
01.10.2009 Техническая оснащенность ВВС России
13.08.2009 ВВС: контуры нового облика
10.08.2009 Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
16.05.2013 Минобороны разрежет на металл легендарные самолеты и вертолеты