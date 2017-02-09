Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Росгвардия отдает предпочтение отечественной оборонной продукции

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 93 0
-1
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие Росгвардии
Военнослужащие подразделений специального назначения и разведки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

9 февраля проходит координационное совещание с целью составить график работы по оснащению Росгвардии новейшими образцами вооружения военной специальной техники

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) отдает приоритет новым образцам военной специальной техники отечественного производства. Об этом журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов на первом заседании научно-технического совета ведомства.

"Мы основной упор делаем на нашу продукцию", - сказал он.

Он отметил, что в заседании научно-технического совета принимают участие заслуженные эксперты России в области оборонной безопасности. Координационное совещание проводится для того, чтобы составить график работы по оснащению Росгвардии последними лучшими образцами вооружения военной специальной техники.

"Сегодня здесь представители свыше 40 предприятий, которые представят свои новинки. Лучшие из них будут востребованы Росгвардией", - сказал Золотов. Он отметил, что это необходимо, чтобы выполнить программу правительства по техническому оснащению Росгвардии.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.02 02:49
  • 1
Как обращаться с реваншистской Россией (The National Interest, США)
  • 10.02 02:47
  • 1
Яценюк предложил Трампу свой проект "Стены"
  • 10.02 02:46
  • 1
МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США
  • 10.02 02:43
  • 1
ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны
  • 10.02 02:40
  • 1
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
  • 10.02 02:35
  • 1
Украина покупает российские двигатели для БТР через молдавские фирмы
  • 10.02 02:33
  • 1
В России прекращается производство фронтового штурмовика Су-25
  • 10.02 02:30
  • 3407
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.02 02:28
  • 1
Французы занялись разработкой гибридного вертолета
  • 10.02 02:14
  • 38
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 10.02 02:08
  • 1
Старик и море
  • 10.02 01:20
  • 9
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 10.02 01:20
  • 10
SDB и JDAM. Китайские подражания
  • 10.02 01:08
  • 1
Жевавший свои погоны "киборг" назвал Гиви распиаренным киноактером
  • 10.02 01:04
  • 27
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  