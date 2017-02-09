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Для Росгвардии разработают специальное высокоточное и нелетальное оружие

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 97 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: ТАСС / Александра Мудрац

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также заявил, что эта силовая структура выполняет специфические задачи и "должна быть вооружена до зубов"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований и инженеры ОПК РФ представят свои предложения по разработке высокоточных и нелетальных вооружений для нужд Росгвардии, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Задача сегодня инженеров-конструкторов - представить предложения в ту часть Государственной программы вооружений, которая будет действовать с 2018 по 2025 годы, применительно к специфическим средствам вооружений и военной техники, которая будет использована в Росгвардии, - сказал он. - Эта задача будет решена, и сегодня мы для этой задачи привлекаем ФПИ, который подпишет договор с Росгвардии и возьмет на себя часть разработок специальных, которые будут открыты непосредственно для Росгвардии".

По словам Рогозина, эта силовая структура выполняет специфические задачи и "должна быть вооружена до зубов". "Но это оружие не то, которое обычно применяется обычной армией, Росгвардии часто приходится действовать в горной местности, ей приходится действовать в городской черте, где есть мирные люди, поэтому оружие должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного оружия наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения", - пояснил вице-премьер. Зампред правительства также добавил, что необходимое оружие должно быть нелетальным.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
ФПИ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Наноиндустрия
ОНД

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