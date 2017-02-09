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На "Адмирале Кузнецове" торжественно встречают вернувшихся из Сирии моряков и летчиков

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 74 0
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Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Участникам и гостям торжества показали вертолеты Ка-52К, Ка-27 и Ка-29, а также образцы использовавшихся в Сирии ракет и авиабомб

АВИАНОСЕЦ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ" (Североморск), 9 февраля. / ТАСС/. Церемония встречи экипажа авианосца "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" началась на рейде Североморска. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, торжество проходит на борту "Адмирала Кузнецова".

В ангаре авианосца в торжественном строю стоят моряки и летчики, принимавшие участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев прибыл вместе с командующим Северным флотом вице- адмиралом Николаем Евменовым на катере. Он принял доклад заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова о готовности экипажа к церемонии.

В ангаре "Адмирала Кузнецова" для участников и гостей торжества представлены для показа вертолеты Ка-52К, Ка-27 и Ка-29, а также образцы ракет и авиабомб, которые использовались в Сирии. Ранее с авианосца перелетели на аэродром базирования самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27.

Поход авианосной группы в Средиземное море продемонстрировал боеготовность и боеспособность Военно-морского флота России. Об этом на торжественной церемонии ее встречи заявил главком ВМФ Владимир Королев.

"Если говорить о серьезном уроне врагу и бесценном опыте, который приобрели морские летчики - это стало важным аргументом для ответа скептикам, которые подвергали сомнению боеготовность и боеспособность ВМФ", - сказал он.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года, корабельная авианосная группа с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" прошла порядка 18 тысяч морских миль и действовала в районах Северной, Северо- Восточной Атлантики и в Средиземном море.

Сейчас "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" стоят на рейде Североморска в Кольском заливе. Они вошли в Кольский залив 8 февраля.

Помимо "Петра Великого", в группу в разное время входили большие противолодочные корабли (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск", танкеры "Сергей Осипов" и "Кама", спасательное буксирное судно "Николай Чикер", самолеты и вертолеты палубной авиации. БПК "Североморск" сейчас продолжает нести боевую вахту в Аравийском море и Индийском океане.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
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