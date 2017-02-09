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"Известия": Росгвардия проведет собственный военный салон в Подмосковье

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 86 0
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Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Первый замглавы ведомства рассказал, что в Росгвардии хотят провести узкоспециализированный салон с открытой и с закрытой частями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ решило проводить собственный военный салон. Первая выставка пройдет уже 25-26 мая нынешнего года в Подмосковье, пишет газета "Известия" со ссылкой на командование Росгвардии.

Как сообщил изданию первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, такое решение продиктовано желанием провести узкоспециализированный салон как с открытой, так и с закрытой частями. ""Интерполитех" больше полицейская выставка. Мы же делаем упор на войсковое вооружение. Мы хотим не просто показать образцы техники, которые стоят на вооружении, продемонстрировать их возможности, но и на практике изучить возможности того, что сегодня нам готова предложить промышленность", - заявил он.

При этом участие Росгвардии в выставке "Интерполитех" и форуме "Армия" планируется свести к минимуму. Место проведения первой выставки пока не определено, им может стать полигон Федерального казенного предприятия "НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске, где в рамках "Интерполитеха-2016" 22 октября уже проходил демонстрационный показ возможностей вооружения и техники и показательные тактико-специальные учения специальных подразделений Росгвардии.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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