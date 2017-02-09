Биатлонисты ЦВО представят Алтай и Туву на Всемирных военных играх в Сочи
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Соревнования по военному биатлону в ВС РФ
Источник: Вестник Кавказа
Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Военные биатлонисты из Алтайского края и Тувы представят Центральный военный округ (ЦВО) на III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в конце февраля в Сочи. Об этом в четверг сообщил официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.
"В предварительный состав сборной Вооруженных Сил РФ на III зимних Всемирных военных играх вошли два биатлониста Центрального военного округа. Это сержант Максим Буртасов, который служит в мотострелковой бригаде, дислоцированной в Алтайском крае, и Анастасия Евсюнина, рядовой горного соединения из Тувы ", - сказал Рощупкин.
Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В них примут участие около 1 тыс. сильнейших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе военнослужащие армий НАТО.
В составе сборной армии России выступят 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составляют представители Центрального спортивного клуба армии, среди них победители и призеры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.
09.02.2017
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