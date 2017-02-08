Саудовская Аравия заказала гидрографическое судно в Испании



Океанографическое исследовательское судно Janan проекта Freire NB-661, построенное испанской судостроительной верфью Construcciones Navales P. Freire в 2010-2011 годах для Университета Катара. По данному модифицированному проекту будет построено гидрографическое судно для ВМС Саудовской Аравии

Источник: Construcciones Navales P. Freire Океанографическое исследовательское судно Janan проекта Freire NB-661, построенное испанской судостроительной верфью Construcciones Navales P. Freire в 2010-2011 годах для Университета Катара. По данному модифицированному проекту будет построено гидрографическое судно для ВМС Саудовской АравииИсточник: Construcciones Navales P. Freire

Как сообщила 27 января 2017 года небольшая испанская судостроительная верфь Construcciones Navales P. Freire из Виго, она получила контракт на постройку для ВМС Саудовской Аравии гидрографического судна с длиной корпуса 43 метра. Начало строительства судна было запланировано уже на 6 февраля, сдача заказчику ожидается в сентябре 2018 года.

Согласно сообщению компании, судно для ВМС Саудовской Аравии будет представлять собой модифицированный вариант 43-метрового океанографического исследовательского судна Janan проекта Freire NB-661, спроектированного и построенного P. Freire в 2010-2011 годах для Университета Катара. Стоимость саудовского заказа не раскрывается.

Construcciones Navales P. Freire в последнее время добилась весьма значительных успехов на международном оборонном рынке. Верфь из Виго в 2013 году получила заказ стоимостью около 70 млн долл на строительство большого парусно-моторного учебного корабля Bima Suci для ВМС Индонезии (должен быть сдан в 2017 году), в 2014 году выиграла международный тендер на постройку 54-метрового гидрографического судна стоимостью 30 млн евро для ВМС Кувейта, а в декабре 2014 года подписала контракт стоимостью 79,2 млн евро на постройку для ВМС Перу 95-метрового антарктического полярного исследовательского судна Carrasco (также ожидается сдачей в 2017 году). Также компания имеет подписанный в 2013 году контракт с ВМС Мексики об оказании им содействия в лицензионной постройке на мексиканском предприятии Pemex трех 54-метровых многоцелевых вспомогательных судов.

P. Freire также ведет постройку исследовательских судов для гражданских заказчиков, в частности, сдав в 2013 году британскому Национальному научно-исследовательскому совету по окружающей среде (British National Environment Research Council - NERC) 100-метровое исследовательское судно Discovery.

В то же время контракт, полученный P. Freire на 43-метровое гидрографическое судно для Саудовской Аравии, стал фактически единственным результатом в области двухстороннего военно-технического сотрудничества по итогам состоявшегося в январе 2017 года давно откладывавшегося официального визита в Саудовскую Аравию визита короля Испании Фелипе VI. Ожидавшийся к заключению в ходе этого визита крупный контракт стоимостью до 3,3 млрд долл на постройку испанским судостроительным объединением Navantia для ВМС Саудовской Аравии пяти или шести больших патрульных кораблей (корветов) проекта Avante 2200 так и не был подписан.