Выдать с "Булавой"



АПЛ "Владимир Мономах"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС АПЛ "Владимир Мономах"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Проблемы обновления атомного подводного флота вызваны не только финансированием

От первых шагов по осуществлению планов создания подводных стратегических крейсеров четвертого поколения прошло тридцать лет. Вопрос о том, когда будет завершено строительство ракетоносцев по программе вооружения-2020, пока открыт.

Обновление подводной составляющей ВМФ России ведется сразу по трем направлениям. Первое – создание морской стратегической системы четвертого поколения на базе атомных подводных крейсеров семейства 955 "Борей" и 955А "Борей-А" с баллистической ракетой "Булава".

Стратегические князья

Создание этой группировки МСЯС началось в конце 80-х годов. Головная лодка "Юрий Долгорукий" заложена в 1996-м. Ракета "Барк" не получилась, и в конце 90-х годов началось создание "Булавы", которая не без проблем, но все же полетела. На период работы над новой ракетой строительство подлодки было приостановлено. В итоге К-535 "Юрий Долгорукий" спущена на воду в 2007 году, долго достраивалась на плаву, проводила испытания ракетного комплекса и оказалась принята в состав ВМФ РФ только в 2013-м. В настоящее время входит в состав 31-й дивизии подводных лодок СФ. Осенью 2015-го К-535 совершила первый выход на боевую службу.

“Серия представляет собой мощные ударные подводные корабли с большим боезапасом ракет «Калибр» и «Оникс»”

В 2004 году была заложена К-550 "Александр Невский", в 2006-м – К-551 "Владимир Мономах". Они сданы флоту в 2013–2014 годах. В 2015–2016-м К-550 и К-551 были переведены Северным морским путем на Тихоокеанский флот в состав 25-й дивизии подводных лодок и уже совершили ряд выходов для решения задач БС.

Первые три лодки строились по проекту 955, при этом использовались конструкции незавершенных АПЛ проектов 971 и 949А. С четвертого корпуса серия продолжилась по проекту 955А. Первоначально в СМИ озвучивалась информация о том, что на новых стратегических подводных крейсерах будет 20 баллистических ракет, однако по факту количество осталось прежним – 16. Лодка "Князь Владимир" заложена в 2012-м – в этом году она будет спущена на воду, в следующем войдет в состав Северного Флота. В 2014-м заложен "Князь Олег". Эту атомарину обещают передать в состав ВМФ в конце 2019 года. Также в 2014-м заложена лодка "Генералиссимус Суворов", ввод в строй ожидается в конце 2020-го. В 2015 году – "Император Александр III" со сдачей в тот же срок. В 2016-м заложена лодка "Князь Пожарский". Все пять АПЛ ранее планировалось построить к 2020 году, однако в марте 2016-го стали известны уточненные сроки их передачи в состав ВМФ. Скорее всего лодки построят к 2023–2025 годам. По мере ввода данной серии в состав ВМФ будут выведены из состава флотов лодки проектов 667БДР и 667БДРМ. В дальнейшем возможно продолжение семейства по проекту 955Б.

Один "Борей" и три "Борея-А" поступят в состав СФ. По две лодки каждого проекта пополнят ТОФ.

"Ясень" перец

Другая программа развития атомного подплава ВМФ РФ – ударные многоцелевые "Ясени" (проект 885). Он также разрабатывается с конца 80-х годов как единая многоцелевая лодка четвертого поколения. Головная К-560 "Северодвинск" была заложена еще в 1993-м, долго стояла на стапеле, в 2000 годах достройка возобновилась, с 2011-го начались испытания и доводка. В декабре 2013 года принята в так называемую опытную эксплуатацию, в сентябре 2014-го вошла в состав 11-й дивизии подводных лодок СФ. В марте 2015 года полностью закончены все этапы опытной эксплуатации с отработкой ракетных и торпедных стрельб, а также с погружениями на максимальную глубину. В августе 2016-го лодка совершила первый выход для выполнения задач боевой службы.

Следующие шесть кораблей серии строятся по модернизированному проекту 885М (08851), в котором вся начинка – российского производства. Корпус К-561 "Казань" заложили в 2009 году, передача в состав ВМФ ожидается в 2018-м. Следом были заложены К-573 "Новосибирск" (2013), К-571 "Красноярск" (2014), К-564 "Архангельск" (2015), "Пермь" (2016). Строительство шестой лодки должно начаться в июле этого года. АПЛ "Новосибирск" и остальные планируется передать в состав ВМФ с 2019 по 2023-й, что тоже кажется несколько сомнительным. В целом данная серия представляет собой мощные ударные подводные корабли с большим боезапасом ракет "Калибр" и "Оникс". Распределение лодок по флотам будет следующее: "Северодвинск" и три лодки проекта 855М будут служить на СФ, еще три – на ТОФ.

Шестнадцатой атомной подводной лодкой, строящейся в соответствии с ГПВ-2020, стал заложенный в 2014 году по проекту 09851 "Хабаровск". Назначение АПЛ не раскрывается, но, судя по всему, она должна стать компонентом создаваемой в России системы подводного наблюдения.

Третьим направлением стоит задача обновления неатомного подплава российского ВМФ, о чем рассказано уже достаточно подробно ("Новые носители "Калибров").

Дмитрий Болтенков

Опубликовано в выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года