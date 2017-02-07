Американские генералы пожаловались конгрессменам на проблемы с боеготовностью
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Военнослужащие армии США
Источник: Global Look Press
Группа американских генералов на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам сообщила о ряде проблем. Как передает Associated Press, военные считают, что жесткие лимиты на оборонные расходы наносят ущерб боеготовности и мешают отвечать на угрозы в мире.
По словам заместителя командующего по морским операциям адмирала Уильяма Морана, более половины самолетов ВМС страны не могут совершать полеты из-за необходимости ремонта или нехватки запчастей, передает агентство.
Кроме того, как сообщил заместитель командующего Штабом сухопутных войск США генерал Дэниэл Аллин, только три из более чем 50 бригад сухопутных войск полностью готовы к боевым действиям. Остальным подразделениям необходимы тренировки или экипировка для выполнения сиюминутной боевой задачи.
6 февраля СМИ сообщали, что приблизительно две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам.
В ноябре 2016 года появилась информация, что американские военные эксперты ожидают от Дональда Трампа расширения заказов по линии Пентагона. После избрания республиканца главой государства акции крупнейших американских оборонных фирм, таких как Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и General Dynamics, подскочили в среднем на 5-7 процентов.
В сентябре Военно-воздушные силы США приостановили эксплуатацию 10 истребителей пятого поколения F-35 из-за механических дефектов. Военные самолеты отозвали спустя месяц после того, как было объявлено об их боеготовности.
07.02.2017
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