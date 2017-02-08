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СМИ сообщили о возможных новых контрактах на истребители Rafale

09.02.2017 Lenta.ru 250 0
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Истребитель Rafale EM
Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016
Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com

Индия и ОАЭ могут заключить два контракта с французской компанией Dassault на поставку истребителей Rafale. Об этом сообщает французское издание TTU Online.

По информации портала, Абу-Даби планирует заменить ими самолеты Mirage 2000-9. Кроме того, ОАЭ остаются одним из наиболее перспективных экспортных рынков с объемом рынка, способным принять до 60 истребителей Rafale.

Индия, в свою очередь, 26 января объявила о начале процедуры рассылки запроса предложений в рамках тендера на закупку 57 боевых самолетов для базирования на будущих авианосцах. Конкурентами палубной версии французского истребителя выступают американские F-35 и F/A-18E/F, и российский МиГ-29К.

Ранее ВВС Индии заключили контракт на поставку 36 истребителей Rafale. Поставки должны начаться в конце 2017 года.

08.02.2017
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Индия
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Россия
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Франция
Продукция
F-18
F-35
Mirage-2000
Rafale
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