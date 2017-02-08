"Виктору Черномырдину" аванс не вернут



Проектное изображение многофункционального линейного дизель-электрического ледокола проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин"

Источник: morvesti.ru Проектное изображение многофункционального линейного дизель-электрического ледокола проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин"Источник: morvesti.ru

Третейский суд встал на сторону немецкой Nordic Yards

Как стало известно "Ъ", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) ООО "Балтийский завод — Судостроение" (БЗС) проиграло в третейском суде иск к немецкой Nordic Yards. БЗС требовал от Nordic Yards вернуть 185 млн руб.— часть аванса на строительство надстройки для ледокола "Виктор Черномырдин". Контракт был приостановлен для переделки документации в 2013 году, а потом БЗС решил сам делать надстройку. Но суд счел, что аванс является компенсацией убытков Nordic Yards за приостановку работ и разрыв контракта.

ООО "Балтийский завод — Судостроение" проиграло в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при ТПП РФ дело против немецкой верфи Nordic Yards (до марта 2016 года принадлежала Виталию Юсуфову), рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о споре, связанном с расчетами за строительство надстройки к ледоколу ЛК-25 "Виктор Черномырдин", которое вела Nordic Yards (см. "Ъ" от 14 декабря 2016 года). Это подтвердила "Ъ" советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (представляло интересы Nordic Yards) Вера Рихтерман. По ее словам, БЗС приостанавливал работы по контракту на два года по причинам, связанным с проектной документацией, подготовка которой входила в обязанности БЗС, а в 2016 году в одностороннем порядке разорвал контракт. В январе 2017 года МКАС вынес решение о необходимости компенсации убытков, понесенных Nordic Yards в связи с приостановкой работ и разрывом контракта, пояснила госпожа Рихтерман.

Контракт на разработку проектной документации, изготовление, доставку и погрузку на судно жилого блока надстройки на 1,5 млрд руб. БЗС заключил с Nordic Yards в 2013 году. Но через четыре месяца заказчик обнаружил критические несоответствия документации базовому техпроекту. Возобновление работ было намечено на июль 2014 года, а поставка надстройки — на июнь 2015 года. В конце 2013 года в письме первому вице-президенту Nordic Yards Андреасу Амелангу (копия есть у "Ъ") гендиректор БЗС Алексей Кадилов замечал, что не планирует расторгать контракт или менять субподрядчика. Nordic Yards согласилась продолжить работы, но из-за изменений поменялись сроки, а цена увеличилась. БЗС перечислил Nordic Yards аванс в 223 млн руб., но в 2015 году решил сам строить надстройку и обратился в МКАС с требованием к Nordic Yards представить промежуточную отчетность на выполненные работы. В мае 2016 года суд отказал БЗС, но заказчик подал в МКАС иск о расторжении контракта и потребовал вернуть часть аванса.

В ОСК и Nordic Yards отказались от комментариев. В декабре в БЗС поясняли "Ъ", что в июле 2014 года получили от Nordic Yards коммерческое предложение о возобновлении строительства — дороже на 250-500 млн руб. и с меньшим объемом выполняемых Nordic Yards работ, но без подробной калькуляции. "Основные доказательства убытков Nordic Yards были оправданы их накладными расходами в период простоя уже после того, как стороны договорились не исполнять контракт, но Nordic Yards попыталась компенсировать за счет БЗС все свои расходы, которые понесла бы, если бы исполняла контракт",— говорили в БЗС. В Nordic Yards "Ъ" отмечали, что с 2013 года после уведомления от БЗС об односторонней приостановке контракта 2,5 года содержали мощности, неся убытки за простой, и предлагали БЗС варианты возобновления работы, но "предложения были отклонены".

Партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов поясняет, что проигравший может подать заявление об отмене решения МКАС в государственный суд по месту нахождения МКАС — Арбитражный суд Москвы. "Государственный суд не вправе рассматривать дело по существу и не должен проверять расчеты и убытки сторон,— говорит он.— Есть ограниченный перечень оснований для отмены решения третейского суда, в первую очередь процессуальные нарушения, например, у сторон не было арбитражного соглашения о передаче спора этому суду, стороны не были уведомлены о рассмотрении спора и лишены возможности представить свои возражения. Есть и оценочные основания для отмены, например противоречие третейского решения публичному порядку РФ". Но решения МКАС довольно редко отменяются госсудами, добавляет юрист.

Анастасия Веденеева, Анна Занина, Андрей Райский