Авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Сирии, встал на рейде Североморска
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ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фото: Леонид Якутин
9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота
СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Средиземного моря, встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали журналистам в военном ведомстве, 9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота.
"Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска", - сообщили в Минобороны.
08.02.2017
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