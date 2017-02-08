Авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Сирии, встал на рейде Североморска



ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фото: Леонид Якутин ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фото: Леонид Якутин

9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота

СЕВЕРОМОРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", вернувшийся из Средиземного моря, встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали журналистам в военном ведомстве, 9 февраля экипаж корабля примет участие в торжественной церемонии встречи с представителями главного командования ВМФ РФ и Северного флота.

"Экипажи подготовят корабли к торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, намеченной на 9 февраля. В ней примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска", - сообщили в Минобороны.