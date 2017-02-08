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Рост российского влияния в Средиземноморье

09.02.2017 bmpd.livejournal.com 342 0
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Халифа Хавтар
Ливийский маршал Халифа Хавтар на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России, 11.01.2017 (с)
Источник: Пресс-служба Ливийской национальной армии

Как сообщает французский бюллетень «TTU» в статье «Méditerranée : le «grand remplacement»», с той быстротой, которая отличает российскую внешнюю политику, а также используя сирийскую модель, Москва пользуется стратегическим вакуумом, который образовался в Ливии из-за проволочек европейской дипломатии, а также неопределенности внешнеполитических проектов администрации президента США Трампа. Россия также пользуется и пустотой, созданной западной дипломатией в Египте. Москва методично продвигает свои фигуры, укрепляя сотрудничество в области безопасности и обороны со странами региона.


В Египте после подписания крупных контрактов на закупку вооружений в 2015 году на 5 млрд евро и модернизации предприятий местного ВПК, Россия ведет переговоры относительно предоставления ей египетских военных баз, в первую очередь морской и авиационной базы в Сиди-Баррани. Это сближение имеет продолжение и в дипломатическом измерении: общность взглядов российского президента Владимира Путина и президента Египта Ас-Сиси по сирийскому вопросу (в противодействии Эр-Рияду) и ливийским делам (в поддержке маршала Халифы Хафтара).


Российская поддержка маршала Хафтара, о которой шла речь в ходе «встрече в море», против правительства национального единения, выражается в ведущихся переговорах на закупку вооружений стоимостью порядка 1,5 млрд евро (боевые самолеты, танки, системы ПВО), а также предложения по реформированию ливийской армии. В качестве ответного жеста Москва ведет переговоры о получении военно-морских баз, которые дадут русскому флоту стоянку, распложенную западнее, чем на ее (так в тексте - bmpd) ее сирийских и египетских базах.


«Жемчужное колье», которое позволит российскому флоту обеспечить постоянное присутствие в Средиземноморье, при том когда флот США также не покидал эти воды. В политическом плане Москва подталкивает маршала Хафтара к встрече с премьер-министром Ливии Файезом аль-Саррайем в Каире.


С Алжиром, который является важным клиентом российского ОПК, также настал час укрепления соглашений в области безопасности. В Марокко, с которой Москва в прошлом году подписала несколько соглашений в области безопасности, в особенности в части борьбы с терроризмом, проявляют интерес к российским бомбардировщикам и подводным лодкам. После своего возвращения на Ближний Восток, Россия готовится надолго остаться в регионе Средиземного моря.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Алжир
Египет
Ливия
Марокко
Россия
Сирия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир

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