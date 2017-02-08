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В МИД рассказали о теме, которая могла бы объединить Россию и США

09.02.2017 РИА Новости 195 0
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Сергей Лавров и Джон Керри
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри
Источник: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сфера нераспространения оружия массового уничтожения могла бы стать объединяющей для Москвы и Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

"Данная тема (Договор по ракетам средней и малой дальности, ДРСМД - ред.), как мне кажется, в силу того, что она носит весьма дискуссионный, если не конфронтационный характер, это не та тема, с которой нужно начинать диалог. Нам важнее сейчас найти тематику, которая нас бы объединяла, которая отвечала общим интересам. Наверное, такие аспекты можно без особого труда отыскать в сфере нераспространения оружия массового уничтожения", - сказал дипломат.

08.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США

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