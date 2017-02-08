К внезапной проверке ВКС России привлечено около 45 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. ед. оружия и техники



Боевые стрельбы зенитчиков ЦВО РФ на полигоне Ашулук

Источник: ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин Боевые стрельбы зенитчиков ЦВО РФ на полигоне АшулукИсточник: ИТАР-ТАСС/ Донат Сорокин

ЦАМТО, 8 февраля. Около 45 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. ед. оружия и техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов, задействовано во внезапной проверке боеготовности Воздушно- космических сил (ВКС) России.

Об этом сообщил на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Поскольку проверка внезапная, и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения от нас не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли», – подчеркнул А.Фомин.

Внезапная проверка боеготовности ВКС России началась утром 7 февраля по решению главы государства Владимира Путина. Ее завершение планируется в четверг, 9 февраля.

«Цель проверки – оценить готовность органов военного управления и практическую подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач», – отметил замминистра.

Он пояснил, что «в боевую готовность приводятся часть сил 1-й армии ПВО-ПРО, 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО, а также командования дальней и военно-транспортной авиации».

«В ходе проверки будет проанализировано, насколько готова к решению своих задач система управления войсками и оружием, выполняют ли части временные нормативы по приведению в повышенные степени боеготовности, как поставлена работа в органах военного управления», – рассказал А.Фомин.

Он подчеркнул, что особое внимание при этом «уделяется отработке задач развертывания средств ПВО, готовности авиационных группировок к отражению агрессии».

В ходе первых суток проверки воинские части были приведены в высшие степени боеготовности, а органы военного управления составили планы дальнейших действий. Зенитные ракетные дивизии Московской зоны ПВО перебазируются в новые позиционные районы.

«Радиотехнические подразделения выдвигаются на неподготовленные позиции. Особое внимание уделяется обнаружению воздушных целей, осуществляющих полет на малых высотах», – отметил А.Фомин.

Часть сил дальней и военно-транспортной авиации полетами на различных высотах проверят готовность радиолокационных подразделений к выполнению задач в новых позиционных районах.

«Кроме того, самолеты ВТА осуществляют переброску зенитных подразделений на полигон Ашулук. Здесь ракетчики будут проводить учебные контрольные стрельбы по мишеням», – сообщил А.Фомин, добавив, что в ходе проверки будет отработано «спасение» экипажа воздушного судна, условно потерпевшего крушение.

На объектах Космических войск проводится комплекс мероприятий по организации взаимодействия с подразделениями, прибывающими для усиления их охраны и обороны, а также контрольные занятия по огневой и специальной подготовке.

«Уровень подготовки органов военного управления будет оцениваться в ходе командно-штабных тренировок. Оценка воинских частей и подразделений будет проведена во время тактических учений. С подразделениями, не принимающими непосредственное участие во внезапной проверке, будут проведены контрольные занятия по боевой подготовке», – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ А.Фомина.