Вьетнам ведет переговоры с Индией по вопросу закупки ЗРК «Акаш» и КР «Брамос»



Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-ПетербургеИсточник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

ЦАМТО, 8 февраля. Индия провела несколько раундов переговоров с Вьетнамом по вопросу возможной продажи Ханою зенитного ракетного комплекса малой дальности «Акаш» (Akash) и сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» (Brahmos).

Как сообщает «Экономик Таймс», об этом 3 февраля сообщил государственный секретарь Министерства обороны Индии Субхаш Бхамре в ответе на письменный запрос нижней палаты парламента.

Предложения по продаже «Акаш» и КР «Брамос» были переданы Ханою на фоне решения Индии и Вьетнама повысить уровень «стратегического партнерства», объявленного в июле 2007 года, до «всестороннего стратегического партнерства», о чем было заявлено по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ханой в сентябре 2016 года.

Ранее источники сообщали, что Вьетнам проявляет «большой интерес» в приобретении комплексов «Акаш», высказав желание получить соответствующие технологии и организовать их совместное производство.

Тем не менее, Индия считает, что это должен быть постепенный процесс с начальной покупкой малой партии с последующей передачей технологий по обслуживанию, ремонту и т.д.

Относительно КР «Брамос» ранее сообщалось, что их продажа является более сложным процессом в связи с ограничениями Режима контроля за ракетными технологиями (ограничение 290 км). Кроме того, поставка, а тем более передача технологий Вьетнаму требует разрешения России, поскольку ракеты производятся в рамках СП с РФ. Ракеты «Брамос» до сих пор оснащены более чем на 60% российскими комплектующими.

Справочно:

«Акаш» – это первый ЗРК, созданный национальным ОПК Индии. Комплекс разработан Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и «Бхарат электроникс лимитед» (Bharat Electronics Limited – BEL).

ЗРК малой дальности «Акаш» предназначен для поражения воздушных целей, включая истребители, крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля», на дальностях до 30 км и высотах до 18 тыс. м. ЗУР «Акаш» – двухступенчатая твердотопливная ракета длиной 5,78 м и стартовой массой более 720 кг, оснащенная боевой частью массой 55 кг.

ЗРК «Акаш» ВВС Индии уже развернуты на авиабазах в Гвалиоре, Хашимаре, Тезпуре, Джорхате и Пуне. В состав каждого дивизиона ВВС входят две батареи с четырьмя пусковыми установками. Каждая пусковая обеспечивает возможность пуска трех ракет.