Турция ведет разработку ракеты большой дальности



Турецкие баллистические ракеты J-600T Yildirim на пусковых установках F-600T на шасси MAN 26.372 (6x6). Источник: www.trdefence.com Турецкие баллистические ракеты J-600T Yildirim на пусковых установках F-600T на шасси MAN 26.372 (6x6). Источник: www.trdefence.com

ЦАМТО, 8 февраля. Компания «Рокетсан» с конца 2009 года реализует проект, предусматривающий создание, проведение испытаний и организацию серийного производства национальной ракеты большой дальности и платформы для ее пуска.

Информация об этом была опубликована в конце января на сайте Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM).

Ранее информация о программе, которая носит обозначение «Бора» (Bora), не раскрывалась. В графе «статус программы» указано, что «поставки реализуются в соответствии с графиком проекта».

Представители SSM не раскрывают детали проекта, включая параметры боеприпаса и опытного образца системы, но, по неофициальной информации, дальность поражения целей новой ракеты должна превысить 1000 км. Таким образом, у Анкары появилась бы возможность поражать цели в столицах соседних государств, включая Дамаск, Багдад, Тегеран, Каир, Тель-Авив и др.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2016 года глава SSM Исмаил Демир заявил, что для сдерживания потенциальных противников недостаточно наличия лишь оборонительных систем ПВО/ПРО, и Турция должна реализовать проект создания «наступательной» ракетной системы.

Как сообщает «Дифенз ньюс» со ссылкой на оценку аналитиков, в случае успешной реализации проекта создания ракеты большой дальности (прим.ЦАМТО: при данном параметре боеприпас является либо крылатой ракетой, либо баллистической ракетой малой дальности), это неизбежно приведет к эскалации напряженности и гонке вооружений в регионе. Страны, которые почувствуют угрозу своей безопасности, в свою очередь, предпримут проекты создания или закупки как средств противодействия, так и систем сдерживания потенциальной угрозы.

В настоящее время в распоряжении Сухопутных войск Турции имеются РСЗО, позволяющие поражать объекты противника неуправляемыми и управляемыми боеприпасами на дальностях до 100-120 км. Кроме того, в Турции создан ОТРК J-600T «Йылдырым» с 600-мм ракетой, поражающей цели на дальностях до 150 км. По неофициальной информации, доработанные версии этого комплекса обеспечивают нанесение ударов на дальностях 200 км и даже 300 км. Можно предположить, что данный комплекс является платформой для разработки БР малой дальности.