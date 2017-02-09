«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
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РСЗО "Торнадо-С". Источник: forum.worldoftanks.ru
ЦАМТО, 8 февраля. Новейшая российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит дальнобойную высокоточную ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС, пишут «Известия».
Новинка разработана и выпускается научно-производственным объединением «Сплав». Как отмечает газета со ссылкой на мнение экспертов, новый боеприпас сможет поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра на расстоянии в несколько сотен километров. Точность ракеты не зависит ни от погоды, ни от времени суток.
Как рассказали «Известиям» информированные источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, новая ракета для «Торнадо» сейчас находится в высокой степени технической готовности. Боеприпас уже проходит испытание.
«Для «Торнадо-С» есть новый управляемый снаряд с высокими дальностями», – заявил «Известиям» первый заместитель генерального директора НПО «Сплав» Николай Макаровец, отвечая на вопрос о новых боеприпасах для систем залпового огня.
Как отмечает газета, 300-мм «Торнадо-С» – это реактивная система залпового огня нового поколения. Уже в следующем году ею должны начать заменять системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров.
Как пишут «Известия», на новой РСЗО трубы – направляющие ракет – поместили в специальные контейнеры. Благодаря такому решению перезарядить «Торнадо» с помощью крана можно за считаные минуты. На «Смерчах» это занимает 15–16 мин., поскольку приходится поодиночке перезаряжать каждую направляющую.
08.02.2017
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