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«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией

09.02.2017 ЦАМТО 787 2
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Tornado-S_001
РСЗО "Торнадо-С". Источник: forum.worldoftanks.ru

ЦАМТО, 8 февраля. Новейшая российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит дальнобойную высокоточную ракету с системой наведения по сигналам ГЛОНАСС, пишут «Известия».

Новинка разработана и выпускается научно-производственным объединением «Сплав». Как отмечает газета со ссылкой на мнение экспертов, новый боеприпас сможет поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра на расстоянии в несколько сотен километров. Точность ракеты не зависит ни от погоды, ни от времени суток.


Как рассказали «Известиям» информированные источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, новая ракета для «Торнадо» сейчас находится в высокой степени технической готовности. Боеприпас уже проходит испытание.


«Для «Торнадо-С» есть новый управляемый снаряд с высокими дальностями», – заявил «Известиям» первый заместитель генерального директора НПО «Сплав» Николай Макаровец, отвечая на вопрос о новых боеприпасах для систем залпового огня.


Как отмечает газета, 300-мм «Торнадо-С» – это реактивная система залпового огня нового поколения. Уже в следующем году ею должны начать заменять системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров.


Как пишут «Известия», на новой РСЗО трубы – направляющие ракет – поместили в специальные контейнеры. Благодаря такому решению перезарядить «Торнадо» с помощью крана можно за считаные минуты. На «Смерчах» это занимает 15–16 мин., поскольку приходится поодиночке перезаряжать каждую направляющую.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо
Компании
Сплав
Персоны
Макаров Николай
Проекты
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
929
№1
09.02.2017 01:14
Лучше поздно, чем никогда...
-2
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RU
ID: 3396
156
№2
09.02.2017 11:31
"... перезарядить «Торнадо» с помощью крана можно за считанные минуты."
И на «Смерчах» минуты считанные - 12 ракет за 15–16 мин.
Так сколько конкретно длится замена двух контейнеров  на Торнадо?
-1
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