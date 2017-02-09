Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.



Дмитрий Медведев

Источник: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Дмитрий МедведевИсточник: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЦАМТО, 8 февраля. Доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Экспортные поставки военного назначения в рамках ВТС принесли около 15 млрд. долл., что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений. Мы занимаем достойную позицию, по сути, вторые после США. И для нас очень важно этот рынок удержать», – сказал Д.Медведев 7 февраля на выездном заседании фракции «Единая Россия».

Д.Медведев напомнил, что фракцию «Единой России» в Госдуме критиковали за высокий уровень государственной поддержки, которая была оказана оборонной промышленности, но затраты, по его словам, себя оправдали, и это лучший ответ оппонентам.

Председатель правительства подчеркнул, что «нужно продолжать вкладывать средства в систему подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса, сейчас среднее профессиональное и высшее образование по социальным программам в этой сфере получают порядка 100 тысяч студентов, но необходимо больше», – цитирует «РИА Новости» Д.Медведева.