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Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний

09.02.2017 ЦАМТО 293 1
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Ми-8АМТШ-ВА
Передача первого вертолета Ми-8АМТШ-ВА в арктическом варианте представителям морской авиации Военно-Морского Флота.
Источник: http://www.uuaz.ru/

ЦАМТО, 8 февраля. Вертолет Ми-8АМТШ-ВА, разработанный для работы в арктических широтах, начнут продвигать на экспорт только по завершении всего цикла испытаний данной машины. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил официальный представитель холдинга «Вертолеты России».

Агентство отмечает, что ранее интерес к покупке данной машины проявляли Аргентина, Китай и ряд других стран.


«На сегодняшний день контракты на поставку «арктических» вертолетов еще не заключены. Но это связано не с тем, что на него нет спроса, а с тем, что вертолеты Ми-8АМТШ-ВА только начали эксплуатироваться в РФ и нам необходимо некоторое время для проверки всех его характеристик в реальных условиях Арктики. Только после того, как все заявленные характеристики вертолета будут подтверждены, мы займемся его продвижением на мировой рынок. Уверен, что он займет на нем достойное место», – сказал собеседник агентства.Как отмечает «РИА Новости», по сравнению с базовой версией Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей. Среди главных особенностей арктической версии – наличие уникальной системы подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой при отрицательных температурах до -60 град. С возможен оперативный запуск двигателей вертолета при базировании на открытом воздухе.


Кроме того, для полетов в условиях безориентирной местности и полярной ночи на машине установлено новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов.


Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 км, а продолжительность полета более 7 часов, передает «РИА Новости».

08.02.2017
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Страны
Аргентина
Китай
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
435
№1
09.02.2017 10:03
Хм, Китаю-то такой вертолёт нафига?
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