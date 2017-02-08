Сергей Чемезов озвучил общую сумму портфеля заказов «Рособоронэкспорта»
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Сергей Чемезов
Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
ЦАМТО, 8 февраля. Общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет 46 млрд. долл., объем поставок в прошлом году составил 13 млрд. долл. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил на заседании «Единой России» гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Что касается нашего посредника в области экспорта продукции военного назначения, то «Рособоронэкспорт» не теряет своих позиций на мировых рынках. На протяжении последних лет компания демонстрирует стабильность и устойчивый рост объема поставок. По предварительным данным, в 2016 году он составил более 13 млрд. долл., а портфель заказов – 46 млрд. долл.», – отметил он.
«Рособоронэкспорт» – единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России, напоминает агентство.
08.02.2017
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