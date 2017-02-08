Генерал-лейтенант Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ



Генерал-лейтенант Сергей Рудской

Источник: www.tvc.ru Генерал-лейтенант Сергей РудскойИсточник: www.tvc.ru

ЦАМТО, 8 февраля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской 7 февраля провел брифинг для представителей СМИ. Ниже доклад С.Рудского представлен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«С 30 декабря 2016 года на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий.

Российская Федерация выполняет взятые на себя обязательства и продолжает работу по обеспечению его соблюдения и распространения на всю территорию Сирии.

С целью совершенствования механизма режима прекращения боевых действий 6 февраля в столице Казахстана состоялась встреча военных экспертов из России, Турции и Ирана, которая прошла в конструктивном ключе. Также во встрече приняли участие представители ООН.

Все участники отметили устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий.

Практически полностью согласован российский проект «Положения о совместной оперативной группе по укреплению режима прекращения боевых действий». На следующей встрече в Астане предполагается его подписание.

Дополнительный протокол к ранее заключенному Соглашению, разработанный экспертами России и Турции, в котором определены конкретные меры по повышению устойчивости перемирия, был поддержан всеми участниками встречи.

Также было одобрено и представленное российской стороной «Положение о примирившемся районе (населенном пункте)», которое определяет порядок взаимоотношений между сирийскими официальными властями и населенными пунктами, подконтрольными вооруженным формированиям в переходный период.

Эти документы направлены на согласование с оппозицией и правительством Сирии.

В ходе встречи практически завершена работа по фиксации районов, контролируемых формированиями ИГИЛ и «Джебхат-ан Нусра». Имеются несущественные расхождения, которые в ближайшее время будут согласованы.

Это позволяет реально отделить оппозицию от террористических группировок.

Кроме того, на встрече впервые присутствовали представители Иордании, которые детально довели обстановку на юге Сирии. Ими было подчеркнуто, что подавляющее большинство вооруженных формирований поддерживает режим прекращения боевых действий, а те, кто еще не присоединился к нему, готовы это сделать в ближайшее время.

Нами предложено создать на площадке в Астане рабочие группы от правительства Сирийской Арабской Республики и оппозиции по обсуждению вопросов подготовки конституции Сирии. Впоследствии на их основе предусматривается сформировать конституционную комиссию, которая завершит разработку основного закона Сирии и определит механизм его принятия.

В целом наша инициатива нашла поддержку у участников встречи.

Введенный режим прекращения боевых действий позволил активизировать процесс примирения. При активном участии российского Центра по примирению враждующих сторон удалось добиться значительных результатов в провинции Дамаск.

В районе ВАДИ-БАРАДА практически полностью восстановлено водоснабжение сирийской столицы. Сложили оружие 2,5 тысячи боевиков. О своей готовности присоединиться к процессу примирения заявили главы местных советов 9 населенных пунктов.

В Восточном Каламуне правительственным войскам совместно с формированиями оппозиции удалось сорвать попытку наступления отрядов террористической группировки ИГИЛ. К процессу примирения в этом районе присоединилось 6 населенных пунктов, в которых проживает 25 тысяч человек.

В районе Восточная Гута с 3 февраля открыто девять гуманитарных коридоров для перемещения населения. Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с представителями 30 населенных пунктов Восточной Гуты с населением около 900 тысяч человек.

Продолжается оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. Российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 699 гуманитарных акций, в ходе которых населению роздано 1250 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Активизировалась гуманитарная деятельность международных организаций.

За последнюю неделю российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район ДЕЙР ЭЗ-ЗОРА было доставлено более 80 тонн продовольствия по линии Организации Объединенных Наций.

5 февраля в ТЕЛЛЬ-БИСА провинции Хомс был направлен совместный гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 31 автомобиля.

Успехи правительственных войск подталкивают западных политиков к получению объективной информации о ситуации в Сирии из первых рук. Вслед за представителями парламента Франции на прошлой неделе в городе Алеппо побывала делегация бельгийских депутатов. Они своими глазами увидели то, что предпочитают замалчивать западные СМИ. Парламентарии из Бельгии ознакомились с ходом восстановления объектов, разрушенных террористами, и посетили лагерь временного размещения в районе Джибрин, где пообщались с находящимися там беженцами из Восточного Алеппо.

В настоящее время правительственные войска при поддержке ВКС России ведут успешные наступательные действия против террористической группировки ИГИЛ. С 1 января нанесено поражение 4608 объектам террористов.

На севере провинции Алеппо, в результате активных наступательных действий правительственных войск в направлении города ЭЛЬ-БАБ, в течение последнего месяца боевики были выбиты из 35 населенных пунктов. Установлен контроль над территорией площадью более 300 квадратных километров. Правительственные войска находятся в полутора километрах южнее города ЭЛЬ-БАБ.

Существенный вклад в уничтожение группировки ИГИЛ на данном направлении вносят совместные действия ВКС России и ВВС Турции. Для этого поддерживается постоянное взаимодействие, осуществляется обмен информацией, проводится совместное планирование и нанесение ударов.

Самолетами ВКС России в районе Эль-Баба уничтожено 892 объекта террористов.

В районе города ХАНАССЕР сирийские войска отбросили формирования ИГИЛ от трассы Дамаск – Алеппо на 16 километров. Освобождено 12 населенных пунктов и около 250 квадратных километров сирийской территории.

На пальмирском направлении сирийская армия при поддержке ВКС России существенно расширила зону своего контроля в районе ТЬЯС. Освобождено 783 квадратных километра территории. В восточном направлении продвижение составило 25 километров. Освобождена ЭЛЬ-БЕЙДА. Взяты под контроль господствующие высоты вдоль дороги. Пройдена большая часть пути до ПАЛЬМИРЫ.

Большую роль в подрыве боеспособности и деморализации отрядов ИГИЛ сыграли удары российской дальней авиации в районе города ДЕЙР ЭЗ-ЗОР.

Самолетами Ту-22М3 совершено 36 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено 34 объекта террористов.

При активной поддержке ВКС России гарнизон правительственных войск в осажденном городе ДЕЙР ЭЗ-ЗОР существенно улучшил свое положение.

В настоящее время в ДЕЙР-ЭЗ-ЗОРЕ сирийские правительственные войска продолжают боевые действия с целью полного восстановления утраченного положения.

Действия ВКС России по поражению объектов террористов на территории Сирии будут продолжены».