ОАК прогнозирует устойчивый рост поставок самолетов с 2017 года



Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Церемония выкатки первого опытного образца среднемагистрального самолета МС-21-300Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 8 февраля. ОАК по итогам 2016 года показывает существенное увеличение выручки, на 50 млрд. руб., по сравнению с предыдущим годом и выходит на уровень безубыточности – поделился прогнозными данными президент ОАК Юрий Слюсарь в ходе выступления на заседании фракции «Единая Россия».

Ожидаемая выручка ОАК по итогам 2016 года может достигнуть 400 млрд. руб. Такой прогноз глава Корпорации объяснил успешной работой по сервисным контрактам, переходом на контракты жизненного цикла, а также ростом поставок гражданской продукции. С 2017 года ОАК планирует продолжение устойчивого ежегодного роста выручки и увеличение поставок самолетов. В горизонте трех лет ОАК прогнозирует увеличение выручки в полтора раза, а в сравнении с 2013 годом – ее трехкратный рост. В 2019 году ОАК планирует поставить свыше двухсот воздушных судов в интересах российских и иностранных заказчиков.

В 2016 году ОАК поставила 143 самолета. Некоторое снижение по сравнению с предыдущим годом связано, прежде всего, с плановым сокращением объемов гособоронзаказа, а также с корректировкой продуктовой программы и сосредоточением деятельности Корпорации на приоритетных проектах. При этом стоит отметить, что ОАК уже несколько лет подряд полностью выполняет гособоронзаказ по поставкам ВКС России новых самолетов.

В 2016 году, несмотря на существенную нагрузку по запуску новых программ – МС-21, ПАК ФА, Як-152 , Ил-76, а также развитие программы SSJ100 – Корпорация вышла на уровень безубыточности. Начиная с 2018 года, ОАК планирует обеспечить рост рентабельности.

Ю.Слюсарь также сообщил о ряде серьезных изменений для ОАК в части внешнеторговой деятельности в области военно-технического сотрудничества. С 2017 года в соответствии с выданным Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству свидетельством, ОАК имеет право осуществлять поставки запасных частей и заниматься ремонтом и сервисным обслуживанием парка ранее поставленных самолетов за рубежом. При этом продажа и поставки финальной продукции – самолетов – по-прежнему остаются в компетенции АО «Рособоронэкспорт».

«Конкуренция на глобальном рынке высока. А мы заинтересованы не только в увеличении объемов поставок техники, но и в повышении темпов и качества послепродажного обслуживания, построении комплексной системы поддержки заказчика. Право на осуществление сервиса за рубежом – важный шаг в этом направлении. Мы считаем, что это позволит ОАК значительно повысить эффективность послепродажного обслуживания нашей продукции за рубежом. Мы также рассчитываем на рост выручки от этого направления», – сказал Ю.Слюсарь, подводя итог своего выступления.

Президент ОАК сообщил, что уже в ближайшее время в планах ОАК проведение переговоров с индийскими партнерами в ходе Международного авиасалона «Aero India 2017» в Бангалоре. Индия – один из крупнейших иностранных заказчиков ОАК. В эксплуатации там находится более 300 единиц российской техники. Поэтому индийский рынок достаточно перспективен для Корпорации с точки зрения развития сервисного потенциала. Свидетельство ФСВТС позволяет не только осуществлять модернизацию ранее поставленной техники и проводить обучение зарубежных специалистов, но и организовывать за рубежом совместные предприятия для технического обслуживания, ремонта и модернизации авиационной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».