Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над Марсом

09.02.2017 ИТАР-ТАСС 206 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © David Ducros/ESA via Getty Images

Маневры были необходимы для выведения аппарата на полярную орбиту планеты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", на котором установлено российское научное оборудование, провел серию маневров, чтобы выйти на полярную орбиту Марса. Об этом сообщает Институт космических исследований РАН.

"Серия маневров, которую двигатели аппарата TGO выполнили 19, 23 и 27 января, изменили наклонение орбиты аппарата с 7 до 74 градусов. В результате ее плоскость, изначально почти совпадавшая с экваториальной, наклонилась таким образом, чтобы аппарат проходил над полярными областями", - говорится в сообщении.

В дальнейшем планируется снизить орбиту аппарата. Стадия торможения с помощью атмосферы должна начаться в середине марта, она продлится около 13 месяцев. Перед этим в начале марта планируется включить научные приборы, чтобы провести калибровку на новой орбите.

Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии "ЭкзоМарс" в октябре 2016 года вышел на орбиту вокруг Марса, где будет находиться еще год. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Кроме того, модуль, аппаратура которого позволяет "заглянуть" на метр вглубь марсианской почвы, будет изучать распределение водяного льда в грунте планеты.

На аппарате находятся четыре научных прибора. Один из них - российский нейтронный детектор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector), предназначенный для картографирования потоков нейтронов с поверхности Марса с высоким пространственным разрешением. Эти потоки позволят судить о содержании водорода в слое грунта глубиной до одного метра. Второй - спектрометрический комплекс ACS (Atmospheric Chemistry Suite), предназначенный для поиска метана в атмосфере Марса.

Два европейских прибора - стереокамера CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), которая предназначена для высокодетальной съемки поверхности Марса в стереорежиме), и еще один спектрометрический комплекс - NOMAD (Nadir and Occultation for Mars Discovery).

Спускаемый аппарат Schiaparelli, который прибыл к Марсу в связке с TGO в 2016 году, не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии "ЭкзоМарс" в 2020 году. На этой стадии предусмотрена отправка на Марс российской посадочной платформы и европейского марсохода. Ключевыми задачами на этой стадии станут бурение и анализ марсианского грунта.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
Компании
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 09.02 12:13
  • 3
Сирийский опыт "Кузнецова" ляжет в основу требований к новым авианосцам
  • 09.02 11:59
  • 28
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 09.02 11:58
  • 1
Дмитрий Медведев: доходы от экспорта вооружений в 2016 году составили 15 млрд. долл.
  • 09.02 11:55
  • 20
Минобороны получит световой меч
  • 09.02 11:49
  • 14
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 09.02 11:36
  • 5
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 09.02 11:31
  • 2
«Известия»: новейшая РСЗО «Торнадо-С» получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией
  • 09.02 11:26
  • 2
Украина получила воздушно-космическое предупреждение
  • 09.02 11:21
  • 7
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 09.02 11:15
  • 43
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 09.02 10:17
  • 3402
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.02 10:03
  • 1
Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА выйдет на экспорт после завершения всего цикла испытаний
  • 09.02 09:40
  • 9
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 09.02 09:27
  • 36
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 09.02 09:24
  • 3
SDB и JDAM. Китайские подражания
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  