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Американские танки все же привезены (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)

09.02.2017 ИноСМИ 270 0
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Солдаты армии США
22 марта 2015. Солдаты армии США в Риге во время военных учений Dragoon Ride в Латвии.
Источник: AP Photo, Oksana Dzadan

С момента заявления США о том, что гарантии безопасности для Восточной Европы святы, минуло три года. Барак Обама больше не президент, а сменивший его Дональд Трамп старается превратить эти гарантии из объекта религиозного почитания в деловой договор: вы платите деньги, мы обеспечиваем безопасность. Правда, танки США в Латвию сегодня привезены, несмотря на то, что обещание о выделении на оборону 2% ВВП не выполняется.

В конце прошлой недели в Латвию прибыло 225 солдат США, а сегодня и завтра на полигон в Адажи будет доставлена их бронетехника - 15 танков М1 Abrams, шесть боевых машин Brandley, несколько инженерных агрегатов для уничтожения минных полей, а также различные машины обеспечения, используемые в целях что-то привезти и увезти. Как долго это хозяйство будет оставаться в Латвии, Министерству обороны неизвестно. Это зависит от дальнейших решений США. В свою очередь, посольство США сроки не называет. Пресс-атташе Мэтью Томпсон лишь отметил: "Эта операция не связана с решением НАТО об усиленном присутствии, в рамках которого нынешним летом в Латвию прибудет многонациональный батальон, возглавляемый Канадой".

Однако нет сомнений, что эти танки и их экипажи когда-нибудь будут увезены, а вместо них, возможно, доставят другие. В порядке ротации в Восточной Европе работают как американцы (в рамках операции Atlantic Resolve), так и остальные союзники. Многонациональные батальоны НАТО, которые в этом году размещаются в государствах Балтии и Польше, также будут действовать в порядке ротации.

Neatkarg уже писала, что такая дорогая логистика - перевозка танков и солдат - практикуется из-за заключенного в 1997 году соглашения с Россией. Это Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией. В документе НАТО обязалась в настоящей и прогнозируемой в будущем обстановке в сфере безопасности дополнительно не размещать значительные боевые силы на постоянной основе. Сейчас военные политики НАТО и России жонглируют: та же обстановка в сфере безопасности или нет, какие силы являются значимыми и какой срок считается постоянным. И та, и другая сторона наращивают свои силы, но принцип ротации сохраняется.

Изменит ли что-либо деловое отношение Дональда Трампа к оборонным функциям США? По всей вероятности, да. Еще до выборов Трамп говорил, что государства-участники НАТО должны платить за безопасность оговоренные 2% от ВВП, а именно: такими должны быть расходы каждого члена альянса на оборону. Если это выполняется, Америка примет участие в решении постигших конкретное государство военных неприятностей. Если не выполняется - ясно, что нет. Многие местные политики и политологи списывали такие речи на предвыборное время. Теперь выборы позади, а Трамп говорит то же самое, и остается только констатировать: обоснованно, потому что большинство членов НАТО упомянутое обязательство не выполняет.

Руководитель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарс Латковскис точку зрения Трампа не критикует, а наоборот хвалит: "Занимаясь в течение долгих лет вопросами обороны, я видел, что страны Европейского союза сокращают численность солдат, единиц техники, количество баз и преподносят это, как огромное достижение". Требование Трампа об увеличении расходов членов блока на оборону только укрепит европейскую безопасность. Разумеется, в финансовом смысле это будет тяжело для каждого государства. В абсолютных числах 1,5% от ВВП Латвии (по состоянию на прошлый год) несравнимо меньшая сумма, чем 1,2% ВВП Нидерландов или Германии. Но общая пропорция в госбюджете одинаково обременительна как для бедных, так и для богатых стран. Латвия обещание направлять на оборону 2% ВВП отложила до 2018 года, а в целом по НАТО эту цель планируется выполнять, начиная с 2024 года. По оценке Латковскиса, прогресс уже виден.


Имантс Виксне (Imants Vksne)

08.02.2017
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Страны
Германия
Канада
Латвия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Продукция
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Минoбороны РФ
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд

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