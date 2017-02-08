В Минобороны рассказали, когда завершится внезапная проверка ВКС
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Объявленная во вторник внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) России завершится в четверг, 9 февраля, сообщил на встрече с военными атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Цель проверки - оценить готовность органов военного управления и практическую подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач", - отметил он.
По его словам, в боевую готовность приводятся часть сил 1-й армии ПВО-ПРО, 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО, а также командования Дальней и Военно-транспортной авиации.
В ходе проверки будет проверено, насколько готова к выполнению своих задач система управления войсками и оружием; выполняют ли части временные нормативы по приведению в повышенные степени боеготовности; как поставлена работа в органах военного управления.
"Особое внимание уделяется отработке задач развертывания средств ПВО, готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - указал Фомин.
08.02.2017
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