В Минобороны рассказали, когда завершится внезапная проверка ВКС



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Объявленная во вторник внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) России завершится в четверг, 9 февраля, сообщил на встрече с военными атташе замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Цель проверки - оценить готовность органов военного управления и практическую подготовку войск к выполнению учебно-боевых задач", - отметил он.

По его словам, в боевую готовность приводятся часть сил 1-й армии ПВО-ПРО, 15-я армия ВКС особого назначения, дислоцированные в Московской зоне ПВО, а также командования Дальней и Военно-транспортной авиации.

В ходе проверки будет проверено, насколько готова к выполнению своих задач система управления войсками и оружием; выполняют ли части временные нормативы по приведению в повышенные степени боеготовности; как поставлена работа в органах военного управления.

"Особое внимание уделяется отработке задач развертывания средств ПВО, готовности авиационных группировок к отражению агрессии", - указал Фомин.