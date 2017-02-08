Михалков стал послом III зимних Всемирных военных игр

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Еще одним послом III зимних Всемирных военных игр стал российский кинорежиссер Никита Михалков, сообщает пресс-центр Игр.

"Я с большой готовностью откликнулся на предложение стать официальным послом III зимних Всемирных военных игр. Ведь сегодня, когда на внешнеполитической арене идет ожесточенная борьба не только и не столько различных политических воззрений, а борьба ценностей, устоев и национальных традиций, национальных исконных самоидентификаций, когда даже Олимпийские и Паралимпийские игры, международные кинематографические фестивали становятся инструментом в руках политиков, особенно важно найти, сохранять и популяризировать тот не тронутый и не раздираемый политическими играми оазис мира", - приводятся слова Михалкова.

Российский кинорежиссер отметил, что выбор России проведения III зимних Всемирных военных игр позволяет надеяться на то, что "такие важные составляющие нашей жизни, как культура, спорт, любовь к Родине, сила духа, честная борьба, достоинство, могут стать универсальным языком мира, объединяющим тысячи и тысячи людей из разных стран, разного вероисповедания, разных политических воззрений".

Отмечается, что официальными послами Игр уже стали двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, многократный призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Именно Исинбаева на торжественной церемонии открытия Игр, которая состоится 24 февраля 2017 года, будет нести флаг России.

III зимние Всемирные военные игры - международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих, которое проходит один раз в четыре года. Россия принимает соревнования впервые, игры пройдут в Сочи 22-28 февраля. Обеспечение деятельности организационного комитета Игр возложено на Минобороны РФ, председателем оргкомитета назначен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В Играх ожидается участие около 1 тысячи представителей военного спорта из более чем 20 стран мира, а в программу включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.