В МИД заявили о готовности России ответить на возможную эскалацию в Европе
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Михаил Ульянов
Источник: ПИР-Центр 9
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва сможет ответить, в том числе военно-техническими способами, в случае возможной эскалации в Европе, но это не означает возврата к гонке вооружений, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.
"Я не уверен, что будет эскалация", - ответил Ульянов на вопрос, согласен ли он с прогнозами, что США и РФ "обречены" к выходу на очередной виток гонки вооружений в Европе, поскольку Вашингтон не откажется от планов развертывания европейской ПРО.
"Естественно, мы найдем способ отреагировать на неблагоприятное для нас развитие событий, а реакция может быть двоякой: либо дипломатическая - но дипломатия здесь, к сожалению, пока не работает, либо военно-технический ответ. Над ним, как я понимаю, российские военные активно работают, и есть прогресс. Но это не обязательно выльется в гонку вооружений", - пояснил дипломат.
По его словам, "стабильность тем или иным образом можно будет сохранить", но "сама вероятность ее подрыва - это вещь, конечно, негативная".
"Тем более что убедительно обосновать необходимость создания ПРО наши западные партнеры не могут. Ссылки на Иран мы воспринимаем лишь как предлог. Показательно, что заключение Соглашения по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы ничего в плане построения глобальной ПРО не изменило", - добавил Ульянов.
08.02.2017
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